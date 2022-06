Ehefrau ermordet: Mann ruft die Polizei und begeht dann Selbstmord

Ein Familiendrama hat sich am Samstagmorgen in Dortmund ereignet. Ein 56 Jahre alter Mann hat mutmaßlich zuerst seine 42-jährige Ehefrau und anschließend sich selbst getötet. Der Mann habe laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Dortmund am frühen Samstagmorgen die Polizei zu seiner Wohnung gerufen und um Hilfe gebeten.

Die Beamten seien von dem Mann ins Haus gelassen worden. Als die Polizei dann im Treppenhaus war, sei der Mann aus einem Fenster gesprungen und noch vor Ort gestorben. Die Beamten fanden in der Wohnung die Ehefrau mit schweren Verletzungen vor.

Sie starb den Angaben zufolge später im Krankenhaus. Wodurch die Ehefrau die schweren Verletzungen erlitten hatte, war zunächst nicht bekannt. Ersten Ermittlungen einer Mordkommission zufolge habe der 56-Jährige in den vergangenen Monaten unter psychischen Problemen gelitten.

Habt ihr suizidale Gedanken oder habt ihr diese bei einem Angehörigen/Bekannten festgestellt? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhält man rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222. Auch eine Beratung über das Internet ist möglich unter www.telefonseelsorge.de.

dpa