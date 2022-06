Duisburg: Sex-Masche mit Raubüberfall – Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Der Polizei in Duisburg gelang ein Fahndungserfolg. Dabei wurden zwei Männer verhaftet.

Mit fingierten Verabredungen zum Sex sollen eine Frau und zwei Männer in Duisburg mehrere Opfer in die Falle gelockt und dann ausgeraubt haben. Zivilpolizisten hätten am Freitagabend vor Pfingsten im Duisburger Stadtteil Hamborn zwei Tatverdächtige (20 und 31 Jahre) festgenommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Männer sitzen seit vergangenem Wochenende in Untersuchungshaft.

Ihnen und einer Frau werde vorgeworfen, mit Scheinaccounts auf einer Internetplattform Erotikdienstleistungen angeboten zu haben. Ihre Opfer hätten sie so in die Bereiche Schillerstraße und Mecklenburger Straße gelockt, wo aber kein Sex-Abenteuer auf die „Kunden“ wartete, hieß es.

Die Männer hätten sich als Zuhälter oder Securitypersonal der jeweils angebotenen Frau ausgegeben, Bargeld von ihren Opfern gefordert und sie nach angeblich mitgeführten Waffen oder gefährlichen Gegenständen durchsucht. Während die Täter mit der Beute verschwanden, warteten die Ausgeraubten vergeblich auf ihre Sex-Verabredungen.

dpa