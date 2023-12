Rheinpegel steigt wieder an – diese Maßnahmen werden während der Feiertage ergriffen

Über Weihnachten müssen sich Menschen in Nordrhein-Westfalen entlang des Rheins auf ein zweites Winter-Hochwasser einstellen. So steigen die Pegelstände zum Ende der Woche einer Prognose der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) zufolge deutlich über die Hochwassermarke I an.

Über die Weihnachtstage sollen demnach die Pegelstände knapp unter der Hochwassermarke II liegen. Beim Überschreiten müsste die Schifffahrt in den betroffenen Abschnitten des Rheins den Verkehr einstellen. Bei Stufe I gelten Einschränkungen für die Schifffahrt.

Rheinpegel droht über 8-Meter-Marke zu steigen

Mitte Dezember hatte es ein erstes Hochwasser in diesem Winter gegeben. Die Stadt Düsseldorf kündigte jetzt den Einsatz von schwerem Gerät an, um zum Schutz vor dem Hochwasser zum Beispiel Hafentore zu schließen. In Düsseldorf liegt die Marke I bei 7,10 Meter und die Marke II bei 8,80 Meter, in Köln bei 6,20 und 8,30 Meter.

Für die Tage vor den Feiertagen rechnen die Meteorologen ab Donnerstag (21. Dezember) mit häufigem Regen, im Bergland sogar mit Dauerregen.

dpa