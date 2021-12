Die besten Festivals 2022 in NRW: Parookaville, San Hejmo, Juicy Beats und Co.

Nach nun zwei Jahren Corona-bedingter Pause hofft die vereinte Welt der Party-Camper, Dixie-Klo-Liebhaber, Bändchen-Sammler und Crowdsurfer im Sommer 2022 auf die Widerkehr der Festivals nach NRW. Wir verraten euch die wichtigsten Musik-Events inklusive aller Termine und angekündigten Top Acts.

Wie bereits 2021 und 2020 ist die Situation aufgrund der Pandemie weiter unübersichtlich, jeder bereits gesetzte Termin bedeutet auch „Daumen drücken“. Und nicht wenige Festival-Fans hoffen noch immer darauf, ihre Tickets aus dem Jahr 2019 endlich einlösen zu dürfen.

>> NRW: Corona-Inzidenz – die Zahlen von heute <<

Im Folgenden listen wir euch die größten und populärsten Festivals in NRW auf. Die Events sind zeitlich von Anfang bis Ende des Jahres geordnet.

c/o pop Festival in Köln 2022

Datum: 20.04.2022 – 24.04.2022

Ticketpreise: TBA

Genres: Pop, Indie, Alternative, Rock, Rap, Hip Hop

Top Acts in diesem Jahr: Bilderbuch

Homepage: c-o-pop.de/festival

Den Anfang der großen Festivalsaison in NRW macht auch 2022 das c/o pop Festival in Köln. Als Opening-Act betritt „Bilderbuch“ die Bühne der Kölner Philharmonie am 20. April 2022. Tickets gehen am 22. November ab 10 Uhr in den Vorverkauf.

2019 fand das Festival erstmals in Köln-Ehrenfeld statt. Rund um die Venloer Straße wurden neben klassischen Konzert-Locations auch untypische Standorte für die Events bezogen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das c/o pop Festival in den Jahren 2020 und 2021 digitalisiert. Per Livestream erreichte die „c/o pop xoxo 2021“ insgesamt 35.000 Zuschauer und sendete dabei 52 Stunden lang Konzerte, Talkrunden und Workshops. Zu den Top-Acts zählten Chilly Gonzales und Lari Luke.

Beim „Cologne On Pop“ geht es nicht ausschließlich um die Musik. Nebenbei inszeniert sich das Festival als großer Branchentreff. Auf dieser Convention werden regelmäßig Themen der Musikwirtschaft, der digitalen Medienwirtschaft, Elektronische Medien und Vermarktungsstrategien angeschnitten.

Mayday Festival in Dortmund 2022

Datum: 30.04.2022

Ticketpreise: 59 Euro (Tagesticket)

Genres: Dance, Electro, House, Trance

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: mayday.de

14 Stunden Rave in den 1. Mai hinein: Die Mayday in Dortmund findet traditionell in den Westfalenhallen Dortmund statt und treibt euch zu fetten Beats von 19 bis 9 Uhr morgens durch die Nacht.

Die letzte Ausgabe 2019 wurde von rund 15.000 Besuchern gefeiert. Pandemie-bedingt mussten die Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen auf 2022 verlegt werden. Ihre Premiere feierte die Mayday übrigens am 14. Dezember 1991 in der Event-Location „Die Halle“ in Berlin-Weißensee (das heutige Motorwerk).

Jazz Rally Festival in Düsseldorf 2022

Datum: 2.06.2022 bis 5.06.2022

Ticketpreise: TBA

Genres: Jazz

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: duesseldorfer-jazzrally.de

Mit rund 300.000 Besuchern ist die Jazz Rally Düsseldorf nicht nur eines der größten Festival-Events in NRW, sondern auch das meistbesuchte Jazzfestival in Deutschland. 1993 das erste Mal gestartet, findet es seit 2006 zu Pfingsten statt. Corona-bedingt musste auch die für den 1. bis 4. Juli 2021 geplante Jazz Rally abgesagt und auf 2022 verschoben werden.

>> Traurige Nachricht für alle Düsseldorfer: Jazz Rally und Frankreichfest abgesagt <<

Die Jazz Rally Düsseldorf findet in unterschiedlichen, quer durch die Stadt verteilten Locations statt. Dazu zählen mehrere Clubs, die Tonhalle, ein Konzertzelt am Burgplatz sowie die große Open-Air-Bühne am Marktplatz. Seit 2012 wird im Rahmen des Festivals auch eine renommierte Jazz Rally Auszeichnung für Jazzmusiker im Alter von 18 bis 28 Jahren verliehen.

Für 2021 als Headliner geplant waren unter anderem Stefanie Heinzmann, Kid Creole & The Coconuts, Jungle by Night, Adam Ben Ezra und China Moses. Das Line-up für 2022 steht noch nicht fest.

Rock am Ring Festival am Nürburgring 2022

Datum: 3.06.2022 bis 5.06.2022

Ticketpreise: 209 Euro (3 Tage)

Genres: Rock, Metal, Punk

Top Acts in diesem Jahr: Måneskin, Green Day, Muse, Volbeat, Broilers, Beatsteaks, August Burns Red, The Offspring, Weezer, Deftones

Homepage: rock-am-ring.com

Zugegeben: Das Rock am Ring-Festival am Nürburgring in der Eifel gehört nicht zu NRW – ist aber dennoch nah genug dran, vor allem aber prominent genug, um es hier aufzulisten. Immerhin liegt der Nürburgring bekanntermaßen kurz hinter der Grenze in Rheinland-Pfalz.

2019 pilgerten zuletzt 85.000 Besucher zum traditionsreichsten Rockfestival in Deutschland. 2020 und 2021 musste das Festival wegen Corona abgesagt werden – eigentlich hätte das 35-jährige Jubiläum gefeiert werden sollen.

>> Auch „Rock am Ring“ und „Hurricane“: Sieben große Festivals für 2021 abgesagt <<

Zum Glück der Veranstalter bleiben die Fans dem Festival trotz immens hoher Ticketpreise treu: Rund 130.000 hatten ihr Ticket bereits umgetauscht, um 2021 dabei sein zu dürfen. Nach der erneuten Absage für 2021 darf man sich ziemlich sicher sein, dass ein Großteil davon auch 2022 mit dabei sein will. Aber selbstverständlich können die Tickets auch umgetauscht werden.

Im Line-up für 2022 finden sich bereits jetzt zahlreiche prominente Namen wie Måneskin, Green Day, Muse, Volbeat, Broilers, Beatsteaks, August Burns Red, The Offspring, Weezer und die Deftones.

Rock Hard Festival in Gelsenkirchen 2022

Datum: 3.06.2022 bis 5.06.2022

Ticketpreise: 97,90 Euro (3-Tages-Tickets), 123,80 Euro (Ticket + Camping)

Genres: Metal, Rock

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: rockhard.de

Das dreitägige Rock Hard Festival wurde von der gleichnamigen Metal-Zeitschrift „Rock Hard“ ins Leben gerufen und findet seit 2003 jährlich im Amphitheater in Gelsenkirchen am Rhein-Herne-Kanal statt. 2020 und 2021 musste das Festival aufgrund von Corona abgesagt werden. Die nächste Ausgabe ist für Pfingsten 2022 geplant. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, oder können zurückerstattet werden.

Über die letzten Jahre waren bereits unzählige Bands vor Ort. Auf der „Schüttel dein Haar für mich“-Liste der letzten Ausgaben standen beispielsweise Blind Guardian, Destruction, Blues Pills, The Night Flight Orchestra, Monster Magnet, Doro, Kreator, Motorjesus, Turbonegro und Venom.

Docklands Festival in Münster 2022

Datum: TBA

Ticketpreise: TBA

Genres: Electro

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: docklands-festival.de

2019 feierten die Elektro-Fans in Münster bereits zum 10. Mal beim Docklands Festival. Das 24-stündige Technofestival hatte tagsüber drei bespielte Bühnen im Gepäck, ab 22 Uhr ging der Rave im Hawerkamp Gelände und am Stadthafen 2 bei bester Clubatmosphäre weiter. 2020 und 2021 musste das Docklands Festival abgesagt werden. Alle bereits gekauften Tickets behalten laut Veranstalter weiter ihre Gültigkeit.

Wie es 2022 weitergehen soll, wollen die Veranstalter schon bald bekanntgeben. Zu den zuletzt bestätigten Acts gehörten zum Beispiel âme, Boris Brechja, Mano Le Tough, Marcus Worgull und Perel.

Vainstream Rock-Festival in Münster 2022

Datum: 25.06.2022

Ticketpreise: ca. 85 Euro (Tagesticket)

Genres: Punk, Metal, Hardcore

Top Acts in diesem Jahr: The Offspring, Sum 41, Boysetsfire, Enter Shikari und viele mehr!

Homepage: vainstream.com

Seit 2006 ist Münster in NRW die Heimat des eintägigen Punk, Metal & Hardcore Festivals „Vainstream“. Das Festivalgelände befindet sich nahe der Halle Münsterland im südlichen Teil der Stadt. Der 15. Geburtstag soll aufgrund von Corona und zweier Festival-Ausfälle nun 2022 nachgeholt werden.

Ein Großteil der bereits engagierten Bands hat ihre Zusage laut Veranstalter für 2022 wiederholt: The Offspring, Sum 41, Boysetsfire, Enter Shikari, Sondaschule und Die Kassierer dürften euch die Corona-Müdigkeit mit jeder Menge Elan aus dem Körper rocken.

Summerjam Festival am Fühlinger See 2022

Datum: 1.07.2022 bis 3.07.2022

Ticketpreise: ab ca. 129 Euro

Genres: Hip-Hop, Reggae

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: summerjam.de

Wer nach „Festivals in NRW“ sucht, wird das Summerjam in Köln spätestens auf dem dritten Platz nennen: Als eines der größten Reggae-Festivals in Europa fand das Summerjam seit 1996 jährlich Anfang Juli am Fühlinger See in Köln statt – dann kam Corona. Mit an Bord sind Sunshine Reggae, kühle Drinks, Chillen am See und ein Aufgebot genialer Musiker.

Das Summerjam packt den Festivalgedanken immer wieder an den Rasta-Zöpfen und schwingt entspannt in Richtung Sonnenuntergang – zusammen mit rund 30.000 Reggae-Fans aus aller Welt. In Sachen Künstler hat sich das Angebot Jahr für Jahr weiter mit deutschen und internationalen Hip-Hop- und Rap-Acts gefüllt.

Für 2022 hofft man nach langer Corona-Abstinenz endlich wieder loslegen zu können. Schließlich will die „35. Ausgabe“ stilecht gefeiert werden.

Panama Open Air Festival – Rheinaue Bonn 2022

Datum: 1.07.2022 bis 3.07.2022

Ticketpreise: ab 69,90 Euro

Genres: Techno, House

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: panamaopenair.de

Mit 25.000 Besuchern zählt das Panama Open Air im Freizeitpark „Rheinaue Bonn“ zu den größten elektronischen Festivals in NRW. Jede Menge spannende Top-Acts geben hier regelmäßig auf insgesamt 3 Stages Vollgas.

Wenn alles klappt, soll es 2022 endlich weitergehen: Die Mainstage, Container Stage, der Panama Beach, die Bretterbude und der Panama City VIP Club warten begierig auf einen Neustart nach Corona. Bereits gekaufte Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit. Infos zum Line-up gibt es noch keine.

Ruhrpott Rodeo Festival in Hünxe/Bottrop 2022

Datum: 1.07.2022 bis 3.07.2022

Ticketpreise: ca. 70 Euro (Tagesticket), ca. 110 Euro (alle 3 Tage) bzw. 133 Euro (alle 3 Tage inklusive Camping)

Genres: Punk, Hardcore, Metal

Top Acts in diesem Jahr: Social Distortion, The Dropkick Murphys, WIZO, Suicidal Tendencies, Madball und viele mehr!

Homepage: ruhrpott-rodeo.de

Wer Lust auf gepflegtes Toben hat, der sollte im Sommer mal wieder auf dem Freigelände am Flughafen Schwarze Heide vorbeischauen. Das klassische „Ruhrpott Rodeo“ ist ein Paradies für alle Freunde von Punk, Metal, Rock und Ska. Tatsächlich gilt das Festival als größtes Punk-Festival Deutschlands und zählt jedes Jahr um die 7.000 Besucher. Laut Veranstalter soll das Ruhrpott Rodeo in Zukunft nicht weiter wachsen – man will „gemütlich“ bleiben, zudem gibt das Gelände nicht mehr her.

Auf zwei großen Bühnen erwarten euch zahlreiche Acts der Szene. Nach den Corona-bedingten Absagen in den Jahren 2020 und 2021 stehen für 2022 unter anderem Social Distortion, The Dropkick Murphys, WIZO und Suicidal Tendencies auf dem Programm.

Ruhr in Love Festival in Oberhausen 2022

Datum: 2.07.2022

Ticketpreise: 34,10 Euro (Tagesticket)

Genres: Electro, Techno, Trance und House

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: ruhr-in-love.de

Die „Ruhr in Love“ hat sich über die letzten Jahre zu einem extrem beliebten Electro-Format innerhalb der Region entwickelt. Grund dafür ist sicher auch das zeitlich begrenzte, eintägige Format im gemütlichen OlgaPark Oberhausen – das ehemaliges Gelände der Landesgartenschau.

Veranstalter der „Ruhr in Love“ ist die I-Motion GmbH, die insbesondere durch das Festival „Nature One“ bekannt ist. Rund 35.000 bis 40.000 Besucher waren zuletzt auf der „Ruhr in Love“ vor Ort, um sich über 400 DJs und Live-Acts auf 40 Floors anzusehen und im Anschluss in ausgewählten Clubs und Diskotheken der gesamten Region weiter zu feiern.

Nach der erneuten Absage der „Ruhr in Love“ richten sich auch hier alle Blicke auf das Jahr 2022. Wie gewohnt soll das eintägige Festival dann den OlgaPark Oberhausen in eine bunte Fantasy-Welt verwandeln.

Bochum Total Festival 2022

Datum: 7.07.2022 bis 10.07.2022

Ticketpreise: kostenlos

Genres: Rock, Pop

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: bochumtotal.de

In der ersten Juliwoche zieht es viele Musikfans im Ruhrgebiet Jahr für Jahr in die Bochumer Innenstadt. Rund um das „Bermuda3Eck“ geben sich hier über vier Tage meist über 70 verschiedene Acts das Mikro in die Hand. Natürlich lässt sich auch die Stadt bei dem Spektakel nicht zweimal bitten und bietet euch ein breites Offstage-Angebot. Das Beste: Der Eintritt zum Festival ist frei!

Grundsätzlich gilt Bochum Total als perfekter Platz für alle Newcomer – hier spielten schon Silbermond, Wir Sind Helden, Seeed und die Donots. Erstmals fand das Event im Jahr 1986 statt und blickt dementsprechend auf eine lange Geschichte zurück. Musikalisch stehen Rock und Pop im Fokus, musikalische Experimente sind dennoch gern gesehen.

Auch dBochum Total musste 2021 Corona-bedingt abgesagt werden. Jetzt blicken die Veranstalter mit großen Augen auf den nächsten Termin vom 7. bis 10. Juli 2022.

Smag Sundance Open Air Festival in Essen 2022

Datum: 9.07.2022

Ticketpreise: TBA

Genres: Electro

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: smagsundance.de

Das eintägige „Smag Sundance Open Air Festival“ zeichnet vor allem die beeindruckende Kulisse am Baldeney See im Essener Süden aus. Bei einer gehörigen Prise „Strandurlaub-Gefühl unter Palmen“ und teils extrem populären Acts aus der Electro-Szene (zuletzt beispielsweise Felix Jaehn, Moguai und Plastik Funk) lässt es sich hier fabulös feiern. Mittlerweile zählt das Festival rund 10.000 Besucher.

Nach den ausverkauften Sundance-Festivals in den vergangenen Jahren wollten die Veranstalter zuletzt im Sommer 2020 auf die Jubiläumsausgabe anstoßen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie wurde daraus nichts. 2021 konnte das Festival immerhin unter besonderen Bedingungen und stark verringerten Besucherzahlen als „Smag Electronic Beach 2021 – DJs in Concert“ stattfinden. Auf der Bühne gaben Felix Kröcher, Juliet Sikora & Tapesh ihr Bestes. 2022 steht die „richtige“ Fortsetzung an.

Parookaville Festival in Weeze 2022

Datum: 22.07.2022 bis 24.07.2022

Ticketpreise: 99 bis 116 Euro (Tagesticket), 229 Euro (3 Tage)

Genres: Electro

Top Acts in diesem Jahr: TBA

Homepage: parookaville.com

Die aktuelle Nummer 1 der Festivals in NRW geizt nicht mit großen Zahlen: Parookaville bot zuletzt 210.000 Besuchern stolze 80.000 Quadratmeter Fläche am Flughafen Weeze und eine feine Auswahl von 150 DJs aus aller Welt. 2020 und 2021 musste das Festival abgesagt werden, dafür rückten auch hier digitale Inhalte wie „LIVE from the City“ in den Vordergrund.

Der fiktionale Ort „Parookaville“ samt seinem Gründungsvater „Bill Parooka“ ist binnen kürzester Zeit zum absoluten Kultfestival mutiert. Jede der Bühnen ist extrem aufwendig konzipiert, darunter zum Beispiel die Mainstage, die mit einer Breite von 200 Metern den Rekord als größte Festivalbühne Europas behaupten darf. In der „Stadt“ finden sich zudem ein Rathaus, eine Kirche (Parookaville-Hochzeiten werden offiziell anerkannt), ein Postamt, eine Bank, ein Gefängnis (alias Tattoo-Studio), ein Riesenrad und ein rund 700 Quadratmeter großes Schwimmbecken.

>> Parookaville 2021 abgesagt und auf Sommer 2022 verschoben <<

Die für 2021 geplante sechste Parookaville-Ausgabe wurde Mitte Mai aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt und soll nun vom 22. bis 24. Juli 2022 am Airport Weeze stattfinden. Für die Umbuchung auf 2022 hält Parookaville an den im letzten Jahr erprobten Regelungen fest: Ticketbesteller haben die Möglichkeit, ohne Preiserhöhung auf das nächste Jahr umzubuchen. Natürlich ist auch eine Rückgabe möglich.

Wer sich schon einmal passend vorbereiten will: Seit Mai 2021 gingen sieben Episoden der „Parookaville Memories“ mit spannenden Festival-Insides online. Den Mix aus epischen Bildern und spannenden wie lustigen Backstage-Infos findet ihr auf parookaville.com/youtube und parookaville.com/instagram.

Juicy Beats Festival in Dortmund 2022

Datum: 29.07.2022 bis 30.07.2022

Ticketpreise: ca. 110 Euro (2 Tage)

Genres: Electro, Hip-Hop, Indie-Rock, Alternative Rock, Techno, Trap

Top Acts in diesem Jahr: K.I.Z, Kontra K, Querbeat, RIN, Juju, Faber

Homepage: juicybeats.net

100 DJs und 50 Live Acts auf der Festwiese im Westfalenpark, das waren die goldenen Zeiten. An so einen Aufwand war auch 2021 nicht zu denken. Die Antwort der Veranstalter auf Corona waren die „Juicy Beats Park Sessions“, bei denen zumindest Konzerte im kleinen Rahmen stattfinden konnten. Anstelle von zwei Tagen liefen die Park Sessions auch 2021 über einen längeren Zeitraum von Ende Mai bis Anfang August.

>> Alle Infos zu den „Juicy Beats“ Park Sessions haben wir hier zusammengefasst. <<

Generell gehört das „Juicy Beats“-Festival zu den populärsten Musik-Events im Sommer in NRW. Seit 1996 lockt das Festival jährlich über 50.000 Besucher in den Westfalenpark in Dortmund, um an zwei Tagen einige der größten Musik-Highlights des Jahres auf die Bühne zu locken. Die Auswahl an musikalischen Genres ist beim Juicy Beats meist ausschweifend groß gehalten und bietet von Electro über Hip-Hop und Trap bis hin zu Alternative Rock für so ziemlich jeden Geschmack etwas.

Am 29. und 30. Juli 2022 planen die Veranstalter ein großes Festival-Comeback. K.I.Z, Kontra K, Querbeat, RIN, Juju, Faber und viele mehr sollen dabei für jede Menge Spaß, beste Musik und gute Schwingungen im Dortmunder Westfalenpark sorgen. Der Ticketverkauf hat bereits gestartet.

>> Juicy Beats Festival 2022 plant Comeback mit K.I.Z, Kontra K, RIN und vielen mehr! <<

San Hejmo Festival in Weeze 2022

Angelehnt an Esperanto bedeutet „San Hejmo“ übersetzt so viel wie „Heiliges Zuhause“: Das Konzept hinter dem neuen Festival der Parookaville-Organisatoren ist kunterbunt, bietet Platz für jede Menge Genres (Pop, HipHop, Electro) und soll einige kreative Ideen auf das Gelände am Airport Weeze zaubern. Kein Wunder also, dass der Run auf die Tickets bereits kurz nach der Ankündigung extrem groß gewesen ist.

Als Headliner bereits angekündigt sind Loredana, Marteria, Felix Jaehn, Giant Rooks und Zoe Wees. Rund 25.000 Besucher werden am 20. August 2022 in Weeze erwartet. Das Festival läuft von 13 Uhr bis 1 Uhr früh, Tickets in der Regular-Kategorie sind für 89 Euro auf der Website erhältlich.

>> San Hejmo 2022 Line-up: Loredana, Felix Jaehn, Marteria und Co. als Headliner <<

Zeltfestival Ruhr in Bochum 2022

Datum: 20.08.2021 bis 26.09.2021 (Strandkorb Edition) / 19.08.2022 bis 04.09.2022

Ticketpreise: 5 Euro (ohne Konzerte), ca. 25 bis 50 Euro (Konzerte)

Genres: Comedy, Pop, Reggae, Rock

Top Acts in diesem Jahr: TBA (2022)

Homepage: zeltfestivalruhr.de

Eine dicke Packung Musik-, Kabarett- und Kunstprogramm hat das jährlich im Spätsommer stattfindende Zeltfestival Ruhr (ZfR) in Petto. Eingebettet in die rund 25.000 Quadratmeter große Open-Air-Location in den Auen der Ruhr am Kemnader See (zwischen Bochum und Witten) finden sich hier meist viele lohnenswerte Einzelkonzerte und Auftritte in drei großen Eventzelten. Neben den offensichtlichen Programm-Highlights lockt der populäre Kunsthandwerkermarkt („Markt der Möglichkeiten“) und ein riesiger Biergarten mit 20 Gastronomen.

Aufgrund der Pandemie findet das Zeltfestival 2021 als „Strandkorb“-Edition statt. Über eine Laufzeit von einem Monat findet ihr hier vom 20. August bis zum 26. September 2021 Künstler wie Gentleman, Wincent Weiss, Die Pochers, Bülent Ceylan, Dieter Nuhr, Joris und Sasha.

„Normal“ soll es für das Zeltfestival Ruhr dann Mitte August 2022 weitergehen. Daumen drücken!

>> Das komplette Line-up und alle Infos zum Zeltfestival Ruhr 2021 findet ihr hier! <<

Traumzeit-Festival im Landschaftspark Duisburg-Nord 2022

Datum: 24.09.2021 bis 26.09.2021 / noch kein Datum für 2022

Ticketpreise: 80 Euro (alle 3 Tage) bis 95 Euro (alle 3 Tage plus Camping)

Genres: Rock, Pop, Indie, Jazz, Electro

Top Acts in diesem Jahr: Giant Rooks, Leoniden, Fortuna Ehrenfeld und viele mehr!

Homepage: traumzeit-festival.de

Konzerte zwischen Hochöfen, alten Stahlrohren und reichlich Geschichte – die beeindruckende Industrie-Kulisse im Landschaftspark Duisburg-Nord macht den Flair der beliebten „Traumzeit“ aus. Nach anfänglichem Start im Jahr 1997 mit Jazz- und Weltmusik, erlaubt sich die Traumzeit aktuell auch Ausflüge in diverse Pop- und Rockgenres.

2021 mussten die Veranstalter den für Juni geplanten Termin absagen, aktuell hofft man noch auf den Ausweichtermin Ende September. Bands wie Giant Rooks, Leoniden, Fortuna Ehrenfeld, Swutscher, Lankum, Yin Yin & Sarah Mc Coy haben ihre Zusage bereits für den September wiederholt.

Tickets behalten ihre Gültigkeit für den Termin im September 2021, oder alternativ sogar für den nächsten Termin 2022. Natürlich könnt ihr euer Geld auch zurückfordern.

>> DCKS Festival in Köln: Carolin Kebekus veranstaltet Festival nur mit Frauen – alle Infos zum Line-up, Headlinern und Tickets <<