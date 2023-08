Die Ärzte 2023 live in Oberhausen: Zeitplan, Einlass und alle Infos zum Konzert-Dreierpack

Seit über 30 Jahren schon stehen Farin Urlaub, Bela B und Rod Gonzalez als Die Ärzte auf der Bühne. Nun folgt mit der „Herbst des Lebens“-Tour wieder eine ausgedehnte Tournee des Trios.

Mit 14 Studioalben im Gepäck macht das Trio auch Halt in Oberhausen. Gleich für drei Konzerte bleibt „Die beste Band der Welt“ am Niederrhein. Ob es noch Karten gibt, wie viel die Tickets kosten werden und in welcher Halle die Konzerte stattfinden, verraten wir euch hier!

Die Ärzte in Oberhausen 2023: Wo finden die Konzerte statt?

Die Konzerte im Rahmen der „Herbst des Lebens“-Tour finden in Oberhausen in der Turbinenhalle statt. Neben Oberhausen spielen Die Ärzte auch ein Konzert in Münster, zwei in Köln und zwei in Bielefeld.

Wann treten Die Ärzte 2023 in Oberhausen auf?

Die Konzerte der Ärzte in Oberhausen in der Turbinenhalle finden am Donnerstag, 12. Oktober 2023, Freitag, 13. Oktober 2023 und Samstag, 14. Oktober 2023, statt.

Die Ärzte in Oberhausen 2023: Wie ist der Zeitplan?

Der Ablauf für die Konzerte im Rahmen der „Herbst des Lebens“-Tour der Ärzte am 12., 13., und 14. Oktober 2023 sieht wie folgt aus:

Oberhausen, Turbinenhalle am 12. Oktober 2023

Einlass: 18 Uhr

Support: tba

Auftritt Die Ärzte: 20 Uhr

Oberhausen, Turbinenhalle am 13. Oktober 2023

Einlass: 18 Uhr

Support: tba

Auftritt Die Ärzte: 20 Uhr

Oberhausen, Turbinenhalle am 14. Oktober 2023

Einlass: 18 Uhr

Support: tba

Auftritt Die Ärzte: 20 Uhr

Die Ärzte in Oberhausen 2023: Gibt es noch Tickets?

Der Vorverkauf der Tickets für die „Herbst des Lebens“-Tour der Ärzte beginnt am 21. August 2023 ab 17 Uhr. Tickets für die Konzerte könnt ihr ausschließlich auf einer Plattform der Band selbst erwerben, klickt einfach hier! Dort warnt die Band auch davor, keine Tickets bei Plattformen wie Viagogo, Ticketbande oder ähnliches zu erwerben. Diese haben nämlich keine Karten anzubieten und sind auch nicht autorisiert, diese zu verkaufen.

Wie viele Zuschauer sind bei den Ärzte-Shows in Oberhausen dabei?

Es gibt Konzertliebhaber, für die ist eine Halle mit 3000 Zuschauern schon deutlich zu groß. Für eine Band, die aber gut und gerne jeden Abend die doppelte Menge an Zuschauern in die Hallen bewegt, ist die Turbinenhalle in Oberhausen tatsächlich eher gemütlich. Rechnet daher damit, dass es pickepackelvoll wird und die Karten schnell vergriffen sind.

Die Ärzte in Oberhausen 2023: Was können wir von den Shows erwarten?

14 Studioalben, über 30 Jahre Bühnenpräsenz und vieles mehr zeichnen Die Ärzte aus. Schon seit mehreren Dekaden ist das Trio berühmt für seine Live-Shows, die sowohl mit viel Humor als auch den besten Songs bestückt sind. Das letzte Album „Dunkel“ erschien im September 2021, doch auch ohne die neueste Scheibe haben die Berliner genug Songmaterial, um die Fans einen ganzen Abend wunschlos glücklich zu machen.

Konzert von Die Ärzte in Oberhausen 2023: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Turbinenhalle?

Kommt ihr am Hauptbahnhof in Oberhausen an, geht zu Bussteig 1 und nehmt einen Bus, der euch zur Feuerwache oder zu Im Lipperfeld bringt. Die Busse fahren in regelmäßigen Intervallen, von den Haltestellen sind es dann nur noch wenige Minuten zu Fuß zur Turbinenhalle.

Kommt ihr vom Centro in Oberhausen, sucht ihr euch ebenfalls einen Bus, der zur Haltestelle Im Lipperfeld fährt. Auch von dort habt ihr ebenfalls nur wenige Gehminuten bis zur Turbinenhalle. Für weitere Informationen, schaut unter vrr.de rein.

Die Ärzte in Oberhausen 2023: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Unmittelbar vor der Halle sind zwei große Parkflächen, die kostenpflichtig genutzt werden dürfen. Für euer Navi, gebt folgende Adresse ein:

Im Lipperfeld 23

46047 Oberhausen