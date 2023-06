Deutscher Wetterdienst warnt: Unwetter soll NRW ab 14 Uhr treffen

Ein Unwetter zieht am Donnerstag über Nordrhein-Westfalen hinweg. Und der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetterwarnung nun auch zeitlich präzisiert. So warnt der Dienst ab 14 Uhr vor heftigem Starkregen in Teilen Nordrhein-Westfalens. Betroffen ist ein Streifen, der sich von Aachen und dem Niederrhein über Düsseldorf und das Ruhrgebiet bis nach Münster und Bielefeld erstreckt. Dort könnte es innerhalb von sechs Stunden zwischen 30 und 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter geben. Für die betroffenen Regionen hat der DWD die zweithöchste Unwetter-Warnstufe ausgegeben.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Unwetter in NRW ab 14 Uhr

„Unter anderem sind Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen möglich“, warnte der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag in Essen. Konkret mahnten die Meteorologen: „Schließen Sie alle Fenster und Türen! Vermeiden Sie möglichst den Aufenthalt im Freien!“

Die Unwetterwarnung gilt zunächst bis Mitternacht.

dpa