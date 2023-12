„Der Westen hilft“: WDR sammelt 9,7 Millionen Euro Spenden für Mütter in Not

Seit Anfang Dezember sammelte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) Spenden für Mütter in Not. Nun ist bekannt, wie viel Geld bei dieser Aktion zusammengekommen ist. So beläuft sich die Summe auf rund 9,7 Millionen Euro, wie der Sender am Freitag (22. Dezember) in Köln mitteilte.

Bekannt war bereits, dass bei einer fünftägigen Dauer-Live-Sendung des Radiosenders WDR 2 mit dem Titel „Weihnachtswunder“ rund 8,2 Millionen Euro zusammengekommen waren. Sie war am Mittwochabend (20. Dezember) zu Ende gegangen. Darüber hinaus seien im Rahmen der crossmedialen Aktion „Der Westen hilft“ – das „Weihnachtswunder“ war nur ein Teil davon – seit dem 1. Dezember aber auch weitere Spenden gesammelt worden, so der WDR. Die Gesamtsumme belaufe sich nun auf mehr als 9,7 Millionen Euro.

>>WDR2 Weihnachtswunder in Düsseldorf knackt Rekordsumme von 8 Millionen Euro!<<

Das Geld soll Müttern weltweit zugutekommen und zweckgebunden in 37 Hilfsprojekte auf mehreren Kontinenten fließen – etwa in Afrika. Das Spendenkonto ist auch nach dem offiziellen Ende der Aktion noch geöffnet. Bis Mitte Januar kann weiteres Geld hinzukommen