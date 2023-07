Dauer-Hitze adé: NRW kühlt sich ab – hier sind auch Schauer möglich

Das Wetter in NRW soll am Mittwoch (12. Juli) vielerorts heiter bis wolkig werden. Vormittags sind im äußersten Osten des Landes noch Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Im Verlauf des Tages sei allenfalls im Nordwesten NRWs noch mit Schauern zu rechnen. Die Temperaturen erreichen maximal 23 bis 26 Grad, in höheren Lagen bis zu 20 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es sich auf 14 bis 11 Grad ab.

Am Donnerstag erwarten die Meteorologen einen wechselnd bis stärker bewölkten Himmel. Zunächst soll es nur im Nordwesten vereinzelt schauern, ab dem Nachmittag sind Schauer in ganz NRW möglich. Die Höchstwerte liegen bei weiterhin angenehm milden 22 bis 25 Grad. Am Freitag wird es dann etwas wärmer, bei maximal 24 bis 28 Grad. Dem Wetterbericht zufolge wird es heiter bis wolkig und bleibt größtenteils trocken.

dpa