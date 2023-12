Das Wetter in NRW wird milder: Bis zu zehn Grad am Samstag erwartet

Frost und Glätte haben es in den kommenden Tagen nicht leicht in NRW: Im bevölkerungsreichsten Bundesland wird es milder. Nach bis zu sechs Grad am Mittwoch (6. Dezember) erwartet der Deutsche Wetterdienst für Samstag (9. Dezember) Temperaturen von bis zu zehn Grad. Auf dem Kahlen Asten (842 Meter) können es dann bis zu drei Grad werden, auch nachts soll die Temperatur dort dann nicht unter plus ein Grad sinken.

>>Wetter in NRW: So stehen die Chancen für weiße Weihnachten 2023<<

Mittwoch fällt im Bergland oberhalb von 400 Metern wieder Schnee, allerdings höchstens fünf Zentimeter. Die Meteorologen warnen vor Straßenglätte. In der Nacht zum Donnerstag (7. Dezember) ist dichter Nebel möglich, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch im Internet berichtete.

dpa