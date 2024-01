Das Wetter in Nordrhein-Westfalen hält Sonne und Frost bereit

Der Regen hat sich fürs Erste verabschiedet. Dafür wird es frisch. In den kommenden Tagen soll es in Nordrhein-Westfalen vielerorts kalt, aber sonnig werden. Am Dienstag ist mit blauem Himmel zu rechnen und es bleibt trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen minus drei Grad in Ostwestfalen-Lippe und Temperaturen um den Gefrierpunkt im Rheinland. Im Hochsauerland gibt es teils starke, vereinzelt stürmische Böen. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf minus sechs bis minus neun Grad.

>> Flohmarkt-Termine Düsseldorf 2024: Trödeln im Januar <<

Am Mittwoch zeigt sich kaum eine Wolke am Himmel und es bleibt niederschlagsfrei. Weiterhin bleibt es frostig, bei maximal minus vier bis minus ein Grad. Entlang des Rheins rechnen die Meteorologen mit Höchstwerten zwischen null und zwei Grad. Am Donnerstag erwartet der DWD Höchsttemperaturen zwischen null und drei Grad und eine zunehmende Bewölkung.

dpa