Das schönste Geschenk für werdende Eltern: So viele Babys werden in NRW während Weihnachten geboren

Es ist wohl das schönste Geschenk, was man sich als werdende Eltern nur wünschen könnte: Wenn das eigene Baby während den Weihnachtstagen das Licht der Welt erblickt. Wie viele Neugeborene es an diesen Tagen genau sind, hat das Landesstatistikamt am Freitag (22. Dezember) veröffentlicht.

An Heiligabend kommen im Schnitt 315 Kinder zur Welt. Am ersten Weihnachtsfeiertag sind es 330 Kinder und am zweiten Weihnachtsfeiertag 255 Kinder.

An Weihnachten wurden seit dem Jahr 2000 demnach weniger Kinder geboren als an den übrigen Kalendertagen. Auf das ganze Jahr bezogen liegt der Durchschnitt bei 437 Kindern pro Tag. Die Anzahl der jährlichen Geburten in NRW ist seit 2000 um mehr als sechs Prozent gesunken, von 175.144 auf 164.496.

Den Statistiken zufolge leben in dem Bundesland aktuell 106.300 Menschen, die an einem der drei Weihnachtstage Geburtstag haben – 35.200 davon am 24. Dezember.

dpa