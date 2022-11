Corona in NRW: Landtag beschließt neue Regeln – bald keine Isolationspflicht mehr?

So viel ist klar: Corona-Infizierte müssen sich weiterhin in Isolation begeben. Die Regelung von zehn Isolationstagen verkürzt sich jedoch auf fünf Tage – unabhängig davon, ob dann ein Corona-Test negativ oder positiv ausfällt. Zudem fällt das bisherige obligatorische freitesten weg. Die neue Regel soll im Rahmen der neuen Quarantäneverordnung ab dem 30. November 2022 in Kraft treten.

>> NRW: Inzidenz – die aktuellen Corona-Zahlen von heute <<

Corona-Regeln in NRW: Kein Freitesten mehr

Ab Mittwoch, 30. November 2022, brauchen sich Corona-Infizierte in Nordrhein-Westfalen nach fünf Tagen in Isolation also nicht mehr freitesten – sie endet automatisch. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann empfiehlt trotzdem den freiwilligen Verzicht auf Kontakte und das selbst testen bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses.

Corona in NRW: Was muss ich tun, wenn ich krank bin?

Ist der eigenen Corona-Test positiv, so ist es auch künftig Pflicht sich bei einem offiziellen Testzentrum ein zweites Mal testen zu lassen. Ist dieser Test negativ, kann die Isolationspflicht umgangen werden. Ist der Test positiv, müsst ihr euch in die fünftägige Isolationspflicht begeben.

Beispiel: wer an einem Mittwoch erkrankt, muss bis einschließlich Montag in Isolation bleiben. Am Dienstag endet die Isolationspflicht dann automatisch.