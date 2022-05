Corona! Herbert Grönemeyer muss seine Tour absagen – auch NRW-Konzert fällt aus

In den kommenden zwei Wochen sollte Herbert Grönemeyer durch Deutschland touren. „20 Jahre Mensch“ wollte er mit seinen Fans in sechs Städten feiern. Nun macht ihm aber Corona einen Strich durch die Rechnung. Der Musiker hat sich infiziert und muss die Tour deswegen absagen.

Einen Tag vor dem ersten geplanten Auftritt von Herbert Grönemeyer die niederschmetternde Nachricht für alle Fans: Der Sänger hat sich mit Corona infiziert. Deswegen fällt er nicht nur für das am Donnerstag geplante Konzert in Hannover aus. Die komplette Tournee fällt der Infektion zum Opfer. Darunter ist auch ein NRW-Konzert – am Samstag sollte Grönemeyer auf Schalke spielen.

Herbert Grönemeyer sagt Tour ab – auch Schalke-Konzert fällt aus

Bis zum 8. Juni waren neben Hannover und Gelsenkirchen auch Auftritte in Berlin, Hamburg, München und Leipzig geplant. „Alle sind hier tief enttäuscht, dass wir diese Tour absagen müssen und die Konzerte nicht spielen können. Es tut uns sehr sehr leid, besonders für die Menschen, die kommen wollten und für die Umstände, die das macht“, heißt es in der Mitteilung, die unter anderem über Grönemeyers Social-Media-Kanäle am Mittwoch veröffentlicht wurde.

Die gekauften Tickets werden zurückerstattet – dafür sollen die Fans Kontakt zu den entsprechenden Stellen, bei denen sie die Karten erworben haben, aufnehmen. In der vergangenen Woche hatte Grönemeyer allerdings schon angekündigt, dass es im Sommer 2023 eine weitere Tour geben wird.

Dann gibt es wiederum zwei Konzerte in Nordrhein-Westfalen. Am 19. Mai tritt Grönemeyer in der Dortmunder Westfalenhalle auf. Acht Tage später, am 27. Mai 2023, gibt es ein Konzert in der Lanxess Arena in Köln. Der 66-Jährige wollte 2022 im Rahmen der Tour eigentlich das Jubiläum seines erfolgreichsten Albums „Mensch“ feiern, das 2002 erschien. Zum Feiern auf der großen Bühne kommt es zumindest in den kommenden Wochen coronabedingt nicht.

