Bus-Unfall in Oberbayern: 14 Personen schwer verletzt, einer auf Intensivstation

28. Februar 2022

50 Touristen waren aus Nordrhein-Westfalen unterwegs in den Skiurlaub – und verunglückten in Oberbayern. Nach dem Bus-Unfall am Wochenende laufen die Ermittlungen weiter.