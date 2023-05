Bundesliga-Saisonende im Ruhrgebiet: Polizei zieht Fazit

Die Bundespolizei hat während der An- und Abreise anlässlich der Fußballspiele Borussia Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05 und VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen 04 insgesamt einen ruhigen Verlauf gemeldet.

Während der Anreisephase zur Spielbegegnung in Dortmund gab es eine gefährliche Körperverletzung. Ein Unbekannter bewarf laut Bundespolizei im Hagener Hauptbahnhof einen 26-Jährigen mit einer Glasflasche, welche diesen jedoch verfehlte. Anschließend sei der Geschädigte durch einen Faustschlag am Kopf getroffen worden. Auch bei den Angreifern soll es sich um Dortmunder Anhänger gehandelt haben.

In der Rückreisephase sei es zu vereinzelten Provokationen und Auseinandersetzungen zwischen den rivalisierenden Vereinsanhängern gekommen. Gegen 18 Uhr beleidigte ein 62-Jähriger Einsatzkräfte am Dortmunder Hauptbahnhof mehrfach. Er wollte sich trotz Aufforderung nicht ausweisen. Dann schlug er plötzlich um sich und traf einen Beamten an der Schläfe.

Die Uniformierten brachten ihn zur Bundespolizeiwache. Auf dem Weg dorthin trat er nach den Polizisten. Er kam in Polizeigewahrsam. Der verletzte Polizeibeamte konnte seinen Dienst fortsetzen.

dpa