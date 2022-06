Bonn: Amok-Alarm an Gesamtschule – Großaufgebot der Polizei rückt aus

Für Schüler und Lehrer einer Gesamtschule in Bonn hat es am Mittwoch einen Aufreger gegeben. An der Schule in der NRW-Stadt ist am Mittwoch ein Amokalarm ausgelöst worden. Polizisten durchsuchten das Gebäude, fanden aber nichts Verdächtiges, wie ein Sprecher sagte. Es habe auch niemand verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte am Vormittag eine automatisierte Lautsprecherdurchsage in der Schule auf einen Amokalarm hingewiesen. Daraufhin fuhr ein Großaufgebot der Polizei zum Einsatzort. Die Schüler, die sich in ihren Klassenräumen eingeschlossen hatten, konnten das Gebäude nach dem Abschluss der Durchsuchung verlassen. Wie es zur Alarmauslösung kam, war zunächst nicht bekannt.

dpa