Bochum Total 2022: Stages, Line-up, Anfahrt – alle Infos zum Festival in Bochum

Bochum Total ist zurück! Das kostenlose Rock-Pop-Festival im Herzen des Ruhrgebiets ist im Juli wieder am Start. Doch wann findet Bochum Total statt? Und wer tritt in diesem Jahr alles beim Festival auf? Hier bekommt ihr alle Infos!

Was ist Bochum Total?

Bochum Total ist ein jährliches Musikfestival im „Bermuda3eck“ in Bochum. Der Termin liegt immer am Donnerstag vor den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Die ausgesuchten Künstler reichen von Jazz bis Hardrock und sollten vor allem originell sein. So hatte Bochum Total bereits viele Künstler zu Gast, die nur wenige Zeit später ihren Durchbruch schafften, wie zum Beispiel Seeed, Wir sind Helden, Silbermond oder ZSK.

Seit wann gibt es Bochum Total?

Erstmals stattgefunden hat Bochum Total bereits 1986. Damals war es noch ein Straßenfest mit 20 Bands aus der Stadt und der Region mit insgesamt 500 Zuschauern. Dabei machten die beiden Gründer und Veranstalter Marcus Gloria und Heri Reipöler nach eigenen Aussagen noch 2000 D-Mark Verlust.

Wo und wann findet Bochum Total statt?

Das Festival findet in der Innenstadt von Bochum zwischen Viktoriastraße, Kortumstraße, Südring und Brüderstraße statt. Insgesamt geht das Festival vom 7. bis zum 10. Juli.

Wie ist Bochum Total entstanden?

Die beiden Studenten Marcus Gloria und Heri Reipöler suchten 1986 für ihre Bands „That’s it“ und „Nip in the bud“ Auftrittsmöglichkeiten, daher veranstalteten sie ein Straßenfest. Aus dem Straßenfest, wo 1986 noch 500 Zuschauer waren, wurde schnell mehr. Mit Hilfe weiterer Partner wie Kneipenkönig Leo Bauer ebenso wie Peter Schneller und Rainer Leiskau von der Stadtverwaltung wurde aus dem Straßenfest heute eines der größten Umsonst-und-draußen-Festivals Europas.

Was sind die Genres und Musikrichtungen bei Bochum Total?

Die stilistische Bandbreite reicht von Jazz bis Hardrock. Nur handgemacht muss es sein. Ist es dann noch progressiv und originär, steht einem Auftritt meist nicht mehr viel im Weg. Allerdings bekommen die Veranstalter bis zu 1300 Zuschriften und Bewerbungen.

Welche Bühnen gibt es bei Bochum Total?

Insgesamt gibt es bei Bochum Total inzwischen sieben Bühnen.

WDR 1Live-Bühne

Ringbühne

Sparkassen-Bühne

trailer-wortschatz Bühne

König Pilsener Bühne

Game-Bühne

Offstage – Die Trompete

Wie viele Besucher werden bei Bochum Total erwartet?

Jährlich kommen rund 800.000 Besucher zum Bochum Total in die Ruhrmetropole. Diese verteilen sich aber auf alle vier Tage.

Ab welchem Alter kann auf dem Bochum Total gefeiert werden?

Da das Bochum Total ein Umsonst-und-draußen-Festival ist und im Stadtgebiet ausgetragen wird, gelten für das Festival speziell keine Altersbeschränkungen. Ansonsten gelten die generellen Jugendschutzgesetze. Zuschauer unter 16 Jahren dürfen nach 0 Uhr nur noch in Begleitung von Erziehungsberechtigten unterwegs sein.

Ist das Campen bei Bochum Total möglich?

Campen ist beim Bochum Total leider nicht möglich.

Wer tritt bei Bochum Total 2022 auf?

Diese Künstler sind beim Bochum Total 2022 dabei:

Pablo Brooks

Emily Roberts

Esther Graf

Amilli

MAEL & JONAS

MONCRIEFF

ZSK

Jupiter Jones

PHILINE SONNY

Mo Torres

KAMRAD

FLORE

The Woodentops

KUULT

Roy Bianco & die Abbrunzati Boys

OLYMPYA

Deine Cousine

Alex Mofa Gang

The Narrator

Schimmerling

BENJROSE

Long Distance Calling

SINPLUS

Kochkraft durch KMA

PYOGENESIS

Bring Your Own Beer

THE DRUG

ANDY BRINGS & BAND

Boppin‘ B

Elena Rud

UNPLACES

DIE FEUERSTEINS

BLINKER

BIG SHRIMP ACE

The Black River Roots

Janou (Electric Version)

CAPTAIN DISKO

KLOWDY

YASOLA

AKZENT ONE & LUCKY LOU

HORST WEGENER

Samuel Hope

DAVID PFEFFER

The Magic Mumble Jumble

MAMBO KURT

Leopold

Wahnschaffe

Die Lieferanten

Duo Diagonal

Helmut Sanftenschneider

Pamela Falcon meets Bastian Korn

KESKESKESTER

Slowtide

RICH KID REBELLION

FABIAN LAMPERT

EDY EDWARDS

Mary

Threepwood’n Strings

Cloudtrips

FYNN SCHLEMMINGER

DEF JAZZ & JONAS COMIX

MANDY LEE ROSE

Zwei Stricher packen aus

THE HONEYCLUB

PAUL WEBER

(K)IMPRO

SOEN HEE LEE UND FRANK JOSCHEK

Lieven Rother

Pia Lüddecke und Ernest

Janou (Acoustic)

DJ ELLIS

DJ Klaus Bader

DJ-Team GERASCHEL-KOLLEKTIVE

DJ MISCHA

Polaar Techno

Daily Thompson

Tropikel Ltd

KIND KAPUTT

Blackout Problems

Wie komme ich zum Bochum Total 2022?

Generell wird darum gebeten, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen, da es in der Innenstadt sowieso nur eingeschränkt Parkmöglichkeiten gibt und die Parkhäuser zum Festival hoffnungslos überlaufen sein werden. Wer es dennoch mit dem Auto probieren möchte, der halte sich an Google Maps.

Ansonsten kommt ihr über alle Himmelsrichtungen zum Hauptbahnhof in Bochum. Wenn ihr dort angekommen seid, müsst ihr durch den Haupteingang raus und euch links halten. Dann steht ihr quasi direkt an der Heinz-Bühne. Die Einslivebühne findet ihr weiter geradeaus auf der Viktoriastraße.

