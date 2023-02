Blutregen-Comeback: Der Sahara-Staub kehrt nach NRW zurück

Der Sahara-Staub kehrt zurück. Bereits im vergangenen Jahr kündigte sich das Wetterphänomen zu Beginn des Frühlings an und bedeckte weite Teile NRWs mit feinem Sandstaub aus der afrikanischen Wüste.

Der Himmel färbte sich aufgrund des Staubs damals rot und sorgte für viele spektakuläre Bilder im Netz. Für Allergiker war es hingegen keine wirklich schöne Zeit. Auch Hauspersonal und Autofans, die kurz zuvor die Fenster und Karosserien geputzt hatten, waren wenig erfreut über den Staub.

Nun soll der Staub erneut auf NRW herabrieseln. Bereits am Mittwoch soll der Staub den Nordwesten Deutschlands erreichen, am Donnerstag soll schließlich ganz Deutschland betroffen sein. Allerdings soll sich das Phänomen in sehr großer Höhe befinden und nur herunterkommen, wenn es regnet.

In Deutschland soll es aber zu keinerlei Auswirkungen auf die Luftqualität kommen, anders als auf der iberischen Halbinsel. Das Phänomen tritt bis zu 15 Mal im Jahr in Europa auf. Meist geschieht dies zwischen März und Juni sowie zwischen Oktober und November.