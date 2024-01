Blitzeis in NRW! Eisglatte Straßen am Morgen – Wetterdienst warnt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt im Berufsverkehr am Freitagmorgen vor eisglatten Straßen in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens. Noch bis 10 Uhr gilt die Warnung der Meteorologen vor „markanter Glätte“ durch gefrierenden Regen.

Betroffen sei vor allem die südliche Hälfte Nordrhein-Westfalens. Der DWD rief dazu auf, Autofahrten möglichst zu vermeiden, auf jeden Fall aber vorsichtig zu fahren und mehr Zeit einzuplanen. Im Münsterland und in Ostwestfalen sei die Glättegefahr nicht mehr ganz so groß.

Bereits am Donnerstagabend hatte gefrierender Regen für große Probleme in Teilen des Landes gesorgt. In Wesel wurde die Niederrheinbrücke wegen einer vereisten Fahrbahn zeitweise komplett gesperrt. Auf der Autobahn 2 in Ostwestfalen war die Abfahrt Herford/Bad Salzuflen so glatt, dass die Polizei sie sperrte. In Moers berichteten Feuerwehrleute, dass sie teilweise nicht an Unfallstellen herangekommen seien, weil die Anfahrt durch andere Unfälle behindert worden sei. Krankenwagen hätten Verletzte nur in Schrittgeschwindigkeit in die Kliniken fahren können.

Feuerwehr in Oberhausen warnt per Nina-App

Auch im Ruhrgebiet rutschen die Menschen am frühen Morgen über die Straßen: Die Feuerwehr Oberhausen schickte sogar eine offizielle Warnung per Nina-App auf den Weg. „Aufgrund der niedrigen Temperaturen der letzten Tage und dem gerade einsetzenden Nieselregen kann es bis in die Morgenstunden zu Blitzeis kommen“, heißt es.

Große Teile Deutschlands rutschen ins Wochenende

Das Glatteis ist nicht nur auf NRW beschränkt: Sprühregen und frostige Temperaturen sorgten am Morgen in vielen Teilen Deutschlands für gefährlich glatte Straßen. Mancherorts hat es schon gekracht, in der Hauptstadt sprach die Feuerwehr vom Ausnahmezustand.

Immerhin: Größere Unfälle gab es bis zum Freitagmorgen nicht zu vermelden. Laut der Warnkarte bestand am Freitagmorgen vor allem rund um Berlin, in Teilen Brandenburgs, Thüringens, Niedersachsens, Nordrhein-Westfalens und in Sachsen „erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen“.

Die Meteorologen riefen in einigen Regionen dazu auf, nicht notwendige Aufenthalte im Freien und Fahrten zu vermeiden. Zudem müsse mit Behinderungen gerechnet werden. Die Glätte fiel mit dem Warnstreik bei der Deutschen Bahn zusammen. Um zur Arbeit zu kommen, muss mancher das Auto nehmen, weil viele Zugverbindungen ausfallen.

Ausnahmezustand in Berlin

In Berlin waren Gehwege und Nebenstraßen über Stunden teilweise vereist. Die Feuerwehr in der Hauptstadt sprach am Donnerstag auf der Online-Plattform X, vormals Twitter, von einem Ausnahmezustand. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers beruhigte sich die Lage ab 21 Uhr. Noch am Freitagmorgen war es stellenweise glatt. Die Polizei teilte mit, die Einsatzlage sei zunächst nicht auffällig gewesen.

Laut Deutschem Wetterdienst müssen Fußgänger und Autofahrer am Freitag weiterhin mit Glätte rechnen. In der Vorhersage hieß es: „Tagsüber vor allem über der Mitte noch Gefahr von örtlich gefrierendem Sprühregen. Im Tagesverlauf Entspannung der Glättesituation.“

dpa