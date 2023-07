Bis 35 Grad in NRW am Wochenende – doch das Unwetterpotenzial steigt

Das Wochenende bringt heißes Sommerwetter nach NRW. Temperaturen bis zu 35 Grad werden erwartet. Vereinzelt kann es bereits am Samstag zu starken Gewittern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Am Sonntag wird es dann schwülheiß, am Abend steigt das Risiko für kräftige Schauer und Gewitter immer weiter.

Der Samstag startet zunächst überall in Nordrhein-Westfalen freundlich und niederschlagsfrei. Am Nachmittag ziehen im Südwesten dichtere Wolken auf – einzelne, teils kräftige Hitzegewitter seien nicht ausgeschlossen, so der DWD. Die Temperaturen steigen auf 32 bis 35 Grad Celsius, 27 Grad auf dem Kahlen Asten. In der Nacht gering bewölkt, in den Städten rund 20, sonst 19 bis 15 Grad.

Am Sonntag dann schwülheiß bei Maximalwerten zwischen 31 Grad am Rhein und bis 35 Grad in Westfalen. Im Sauerland um die 28 Grad. In der zweiten Tageshälfte drohen von Südwesten kräftige Schauer und Gewitter. Auch die Nacht zum Montag kann unruhig bleiben, so der DWD.

dpa