Feuer, Flammen und Zerstörung: Die Bilder zum Großbrand in Essen

In Essen ist am Montagmorgen ein Wohnkomplex komplett ausgebrannt, Mehrere Stunden lang versuchte die Feuerwehr, das Feuer in den Griff zu bekommen. Das komplette Haus stand zwischenzeitlich in Flammen. Das sind die Bilder des Großbrandes in Essen:

Am frühen Montagmorgen ist ein Wohnkomplex in Essen in Flammen aufgegangen. Das Gebäude brannte komplett aus. Foto: Stephan Witte/KDF-TV/dpa Offenbar wurden nur drei Menschen bei dem "Inferno" verletzt. Foto: Christoph Reichwein/dpa Rund 100 Menschen sind in dem Komplex beheimatet. Foto: Stephan Witte/KDF-TV/dpa Von dem Hauskomplex ist auf dieser Aufnahme vor lauter Flammen kaum etwas zu sehen. Foto: Stephan Witte/KDF-TV/dpa Schnell kam die Feuerwehr zum Einsatzort und versuchte, die Flammen zu bekämpfen. Foto: Stephan Witte/KDF-TV/dpa Da hatte der Großteil des Hauses schon Feuer gegangen. Foto: Stephan Witte/KDF-TV/dpa Das Feuer wurde dann unter anderem mit Löschwasser bekämpft. Foto: Stephan Witte/KDF-TV/dpa So sah das ganze Ausmaß des "Infernos" aus. Foto: Stephan Witte/KDF-TV/dpa So sah es dann aus, als die Flammen gelöscht werden konnten. Foto: Roland Weihrauch/dpa Auch dann war die Feuerwehr noch mit Einsatzwagen im Einsatz. Foto: Roland Weihrauch/dpa Eine Nahaufnahme des Wohnkomplex vom Montagmorgen. Foto: Helge Toben/dpa Letzte Brände sind aber immer noch in dem Haus zu sehen. Foto: Helge Toben/dpa Ein Abbild der Zerstörung nach dem Brand in Essen. Foto: Helge Toben/dpa Eine Aufnahme vom oben: Das ist von dem Wohnkomplex in Essen nach dem Brand übrig. Foto: Christoph Reichwein/dpa Im Folgenden zeigen wir euch weitere Bilder. Foto: Stephan Witte/KDF-TV/dpa Foto: Stephan Witte/KDF-TV/dpa Foto: Stephan Witte/KDF-TV/dpa Foto: Stephan Witte/KDF-TV/dpa Foto: Stephan Witte/KDF-TV/dpa Foto: Stephan Witte/KDF-TV/dpa

Aus dem ausgebrannten Haus sowie aus umliegenden Gebäuden wurde etwa 180 Bewohnerinnen und Bewohner in einem benachbarten Hörsaalzentrum untergebracht. Dazu gehörten Kinder, Ältere, Menschen im Rollstuhl, „der komplette Altersquerschnitt“, sagte der zuständige Abschnittsleiter Betreuung, Sebastian Smitmans, von den Maltesern. Die Menschen „seien gefasst“ und ruhig. Notfallseelsorger würden Gespräche anbieten. In dem ausgebrannten Wohnhaus selbst wohnten nach Angaben der Feuerwehr etwa 100 Menschen. Drei Menschen erlitten eine Rauchverletzung, nach bisherigem Kenntnisstand kam niemand ums Leben. Vermisste gibt es ebenfalls nicht.

dpa