Bier-Boykott: NRW-Brauereien legen Arbeit nieder

23. Februar 2023

Am Donnerstag legten Bierbrauer am Niederrhein sowie in Dortmund und Köln ihre Arbeit in Teilen nieder. Die Produktion stand vorübergehend still. Die zuständige Gewerkschaft fordert eine stattliche Lohnerhöhung für alle Beschäftigten.