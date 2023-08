Bewölktes und regnerisches Wetter in Nordrhein-Westfalen: Ist der Sommer nun vorbei?

Ist der Sommer in NRW nun endgültig vorbei? Im bevölkerungsreichsten Bundesland bleibt es auch nach dem wechselhaftem Wetter am Wochenende bewölkt und regnerisch. Am Sonntag (27. August) gebe es bei wechselnder Bewölkung zeitweise Schauer, vereinzelt seien dann auch Gewitter mit Starkregen möglich, schrieb der Deutsche Wetterdienst (DWD). In den Abendstunden beruhige sich die Lage. Die Temperaturen liegen demgemäß bei Höchstwerten von 19 bis 22 Grad. Dazu komme ein schwacher bis mäßiger Wind, der sich während Schauern und Gewittern nach Angaben vom DWD zu starken bis stürmischen Böen steigern kann.

Am Montag (28. August) gebe es weiterhin einige Wolken, auch schwache Regenschauer seien dann vereinzelt nicht ausgeschlossen. Die Werte liegen demnach zwischen 18 und 21 Grad. Dabei weht ein schwacher Wind. Am Dienstag werde es zunächst stark bewölkt, im Laufe des Tages lockere es sich allerdings örtlich auf, teilte der DWD mit. Es komme wieder zu einzelnen Regenschauern. Das Thermometer zeige indes Höchstwerte zwischen 18 und 21 Grad an. Dazu komme abermals ein schwacher Wind.

Trotz dieser Aussichten geht eine DWD-Meteorologin nicht davon aus, dass sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen schon endgültig vom Sommer 2023 verabschieden müssen. „Es wird bestimmt noch einmal warm“ – so klettere das Thermometer zum kommenden Wochenende um ein paar Grad nach oben. „Auch im September kann es ja noch warm sein.“

dpa