Besser spät als nie: Wetter in NRW wird besser – aber nicht für alle

Lang, lang ist’s her: Menschen in Nordrhein-Westfalen können ihren Regenschirm wieder zuhause lassen. Der Mittwochnachmittag soll niederschlagsfrei bleiben, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen. Der Wind weht frisch, in exponierten Hochlagen sind auch stürmische Böen möglich. Die Temperaturen steigen auf bis zu zehn Grad, im Bergland auf bis zu fünf Grad.

Ab Donnerstag wieder Regenschauer und stürmische Böen möglich

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es dort mit drei Grad vergleichsweise mild. Am Donnerstag sind weiterhin Regenschauer möglich, die Temperaturen steigen auf bis zu 13 Grad. Der Wind bleibt stark, starke bis stürmische Böen sind möglich. Das Wetter bleibt auch am Freitag ähnlich.

In der Nacht zum Samstag kann es wieder schauerartig regnen. In den Hochlagen ist auch Schnee möglich, Gewitter sind nicht ausgeschlossen.

