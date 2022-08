Nach dem Tankrabatt: Lohnt es sich in den Niederlanden, in Belgien oder Luxemburg zu tanken?

Am dem 1. September läuft der Tankrabatt aus. Während hierzulande bereits die ersten Tankstellen die Preise schon wieder anziehen und befürchtet wird, dass der Liter Benzin ab September wieder über zwei Euro kostet, wird in der Grenzregion bereits darüber nachgedacht, ob es sinnvoll ist, bei unseren westlichen Nachbarn zu tanken.

Ungeachtet vom Tankrabatt ist der Tankpreis laut ADAC nach wie vor deutlich zu hoch. Auch das Kartellamt urteilte, dass die Verbraucher von der Mineralölindustrie über den Tisch gezogen werden und deren Gewinne finanzierten. Daher steigt nun die Angst, dass ab September erneut deutlich erhöhte Preise gezahlt werden müssen.

Drei Szenarien ab September möglich

So wurden bereits vor einigen Wochen drei Szenarien skizziert, die eintreffen könnten. Zum einen könnte der Tankrabatt glatt entfallen und somit werden die rund 35 Cent einfach wieder auf den Tankpreis aufgeschlagen. Damit würde der Liter Benzin wieder um die zwei Euro kosten. Möglich wäre auch , dass die Preise sogar noch ein wenig mehr anziehen. Das hieße, der Liter Benzin liege dann bei ca. 2,15 Euro, Diesel soll knapp unter dem Preis bleiben. Als letzte Möglichkeit könnten die Tankpreise noch deutlich höher werden. Der Liter Benzin würde wieder auf über 2,20 Euro steigen, der Liter Diesel läge nur knapp darunter.

Mit dem Tankrabatt, der sich dann mit einiger Verzögerung noch eingestellt hat, lagen die Preise die vergangenen Wochen zumindest deutlich unter zwei Euro. So war der Spritpreis laut ADAC Mitte August bei einem Liter Super E10 bei rund 1,70 Euro, für Diesel lag er bei rund 1,90 Euro. Ab dem 1. September sollen dann aber wieder die vollen 65 Cent an Energiesteuer pro Liter Benzin erhoben werden und nicht wie zuletzt „nur“ 36 Cent. Gleiches gilt für Diesel, der dann wieder 47 Cent Energiesteuer extra kostet und nicht 33 Cent.

So sehen die Spritpreise in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg aus

Wie aber sieht der Spritpreis an der Grenze aus? Lohnt es sich, in den Niederlanden, in Belgien oder in Luxemburg zu tanken? Das kommt tatsächlich ganz darauf an, wie viel in Deutschland auf den Spritpreis aufgeschlagen wird. Denn zum 22. August sahen die Preise in den Nachbarländern wie folgt aus:

Niederlande:

Ein Liter Super: 2,06 Euro

Ein Liter Diesel: 1,94 Euro

Belgien:

Ein Liter Super: 1,74 Euro

Ein Liter Diesel: 1,88 Euro

Luxemburg:

Ein Liter Super: 1,64 Euro

Ein Liter Diesel: 1,72 Euro

Lohnt es sich, in den Nachbarländern zu tanken?

In den Niederlanden gilt dabei ebenso wie in Deutschland ein Tankrabatt, der aber noch bis Ende des Jahres laufen soll und bereits seit dem 1. April in Kraft getreten ist. Dennoch ist der Sprit in den Niederlanden aktuell teurer als in Deutschland. Tanken in den Niederlanden lohnt sich also aktuell noch nicht, das könnte sich aber zum 1. September ändern.

In Belgien sieht die Sache schon deutlich anders aus. Denn dort sind die Preise aktuell vergleichbar mit denen in Deutschland. Sobald der Tankrabatt hierzulande aber abgelaufen ist, könnte der Sprit in Belgien somit pro Liter locker 30 Cent günstiger sein als in Deutschland.

Wer im Süden NRWs nur einen Katzensprung bis nach Luxemburg hat, für den könnte es sich ab dem 1. September richtig lohnen. Denn dort ist der Preis selbst mit unserem Tankrabatt nach wie vor deutlich günstiger als in Nordrhein-Westfalen. Es braucht nicht viel Vorstellungskraft, dass es auch ab dem 1. September weiterhin so sein wird.