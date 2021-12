NRW

Beliebteste Kindernamen 2022: So heißen die Kinder in NRW

30. Dezember 2021

Die Vornamen Emilia und Noah bleiben nach einer Statistik des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld bei den Eltern in Nordrhein-Westfalen besonders beliebt. An der Spitze gibt es keine Veränderung: An Emilia und Noah kommt keiner vorbei. Die Aufsteiger des Jahres bei den Jungennamen sind in NRW Matteo, Liam, Louis, und Finn.