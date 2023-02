NRW

Bahnstreik in den Niederlanden – das kann auch Auswirkungen auf NRW haben

7. Februar 2023

Zugreisende aufgepasst! In den Niederlanden wird gestreikt. Seit Montag liegen dort etliche Busse und Bahnen still. Welche Auswirkungen das auf den Bahnverkehr in NRW hat, erfahrt ihr hier.