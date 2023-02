Bahn in Essen: Regionalverkehr von „herumliegenden Kühlschränken“ eingeschränkt

Am Freitagabend musste der Zugführer der Linie 32 eine Notbremsung durchführen: Zunächst war nur klar, dass sich Gegenstände im Gleisbereich befinden. Nach der Kollision stellte sich heraus, dass es sich um Kühlschränke handelt.

Regionalbahnverkehr in Essen: Linie kollidiert mit Kühlschränken

Am Freitagabend ist eine Regionalbahn in Essen mit einem Kühlschrank oder gar mehreren Kühlgeräten kollidiert. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei entdeckten laut einer Mitteilung an der Unfallstelle zwischen den Haltepunkten Essen-Dellwig und Essen-Bergeborbeck im Gleisbereich gleich 15 Kühlschränke sowie Trümmerteile von Kühlschränken. Die Küchengeräte seien von Unbekannten mutmaßlich auf und an die Gleise gelegt worden.

Nach der Kollision gegen 21 Uhr leitete der Zugführer eine Schnellbremsung ein, Passagiere seien bei dem Manöver nicht verletzt worden. Die Bundespolizisten stellten bei ihren Ermittlungen an der Unfallstelle zunächst Beschädigungen am Triebwagen fest. Danach endeckten die Beamten im Gleisbereich die Trümmerteile und die weiteren Kühlschränke. Ob ein Kühlschrank oder mehrere Geräte direkt auf den Gleisen standen, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen, teilte ein Sprecher der Bundespolizei der dpa mit.

Die Bundespolizei bittet nun um Zeugenhinweise, wer diese Kühlschränke im Bereich der Dellwiger Straße im Gleisbereich abgestellt haben könnte.

dpa