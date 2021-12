NRW

Arzt startet Weihnachts-Impfmarathon über 81 Stunden

24. Dezember 2021

Impf-Marathon in Duisburg (NRW): In einem Hotel am Duisburger Hauptbahnhof hat der Neurologe Ahmad-Mujtaba Mostakiem am Freitag einen 81-stündigen Corona-Impfmarathon gestartet.