Aprilwetter im Juli: In welchen Regionen NRWs mit Unwettern zu rechnen ist

Regen, Sonne und Wolken: Was zunächst nach einem Wetterbericht aus dem Monat April klingt, sind aktuelle Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Das Wetter in NRW bleibt in den nächsten Tagen durchaus wechselhaft.

Wetter in NRW am Dienstag

Zunächst bleibt es am Dienstag mit 24 bis 28 Grad heiter und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Die Nacht wird bewölkt und es kühlt ab auf 15 bis 11 Grad.

Wetter in NRW am Mittwoch

Der Mittwoch bringt dann die ersten Schauer mit sich, die sich im Tagesverlauf vor allem im Norden häufen. Auch Gewitter mit Starkregen sind laut den Meteorologen nicht ausgeschlossen. Dabei bleibt es bei Höchstwerten von 23 bis 26 Grad warm. In der Nacht kann es vereinzelt noch zu Schauern kommen.

So wird das Wetter beim Parookaville-Festival 2023 in Weeze

Nicht zu heiß, nicht zu kalt – man könnte meinen, auf NRW rollt optimales Festivalwetter zu. Wie passend, dass am Wochenende eine neue Ausgabe des elektronischen Festivals Parookaville auf dem Flughafengelände in Weeze startet. Alle, die sich fragen, wie das Wetter während Parookaville 2023 wird, finden hier Antwort.

dpa