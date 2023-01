NRW

Anti-Terror-Einsatz in NRW: Ermittler finden keine Giftstoffe in Wohnung

8. Januar 2023

Rückschlag für die Terror-Ermittler in Castrop-Rauxel: Die in der Wohnung eines 32-Jährigen vermuteten Giftstoffe konnten nicht gefunden werden. Mitten in der Nacht auf Sonntag (8. November) war es in der Stadt in NRW zu einem Großeinsatz gekommen. Der dabei festgenommene Mann soll einen islamistisch motivierten Anschlag geplant haben.