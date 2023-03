Anrufer droht mit Amoklauf an Schule in Aachen – Polizei ermittelt

Ein übler Streich oder steckt doch mehr dahinter? Ein anonymer Anrufer hat am Donnerstag (30. März) mit einem Amoklauf an einer Aachener Schule gedroht. Die Schule sei daraufhin von einem Großaufgebot der Polizei am Nachmittag evakuiert worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Zum Zeitpunkt des Anrufs hätten in der Schule die angehenden Abiturienten ihren Abi-Streich vorbereitet. Ein Zusammenhang werde geprüft. 150 Schüler mussten das Gelände verlassen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Schulgebäudes sei nichts entdeckt worden, was auf eine Gefahrenlage hingewiesen hätte.

Die Polizei ermittelt gegen den Anrufer unter anderem wegen Androhung einer Straftat. Der Anruf war bei der Polizei selbst eingegangen.

dpa