In der Fußgängerzone am Markt in Ahaus ist eine Frau am vergangenen Donnerstag leicht verletzt worden. Ein Kind hatte sie mit einem Bobby-Car angefahren, woraufhin sie gestürzt war.

Die Polizei sucht nun nach dem Kind und seiner Mutter. Denn: Die 64-Jährige und die Mutter des Kindes hatten zwar Nummern ausgetauscht, um alles zu klären – aber die Nummer der Mutter stimmte nicht. Daher meldete sich das Unfallopfer bei der Polizei. Das Verkehrskommissariat sucht nun nach Zeugen.

dpa