Ärzte kostümiert und mit Kamelle: So lockt Mönchengladbach Kinder zum Impfen

Mit Kamelle und Kostümen plant die Stadt Mönchengladbach (NRW) ein karnevalistisches Kinder- und Jugendlichen-Impfen. Die Aktion soll am Sonntag, 27. Februar stattfinden – einem Tag vor Rosenmontag. Die Kinder und Jugendlichen müssten Ausweisdokumente, Impfausweise sowie eine elterliche Einverständniserklärung mitbringen und in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen. „Wer Lust und Laune hat, kann auch verkleidet zum Impfen kommen“, hieß es in der Einladung am Freitag. „Bitte nur daran denken, dass der Oberarm frei gemacht werden muss.“

Zudem werde bei den Corona-Impfungen im städtischen Impfzentrum alles „entsprechend geschmückt“, so die Stadt. Karnevalsmusik sorge für die „richtige Stimmung“ und auch das Impf-Team werde sich natürlich „im Rahmen der Hygienevorschriften“ kostümieren. Prinz Marlon I. und Prinzessin Lea I., das Stadt-Kinderprinzenpaar, kämen ebenfalls zu Besuch. Zudem verspricht die Stadt Kamelle. „Die sind für jeden, der sich impfen lässt, mit dabei.“

Die Stadt Köln lockte neulich Kinder mit einem historischen Airbus zum Impftermin.

