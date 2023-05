Abnehmen mal anders: Übergewichtige Fußballer starten eigene Liga in NRW

Fußball ist ein Sport, der auch deshalb so beliebt ist, weil ihn jeder spielen kann. Ganz egal, wie alt man ist, welches Geschlecht man besitzt – oder wie viel man wiegt. Gerade für Menschen mit Übergewicht ist es aber nicht gerade leicht, mit Spielern mitzuhalten, die sich als Freizeit-Ronaldos und Bolzplatz-Messis verstehen.

Daher wurde bereits Ende 2022 eine Liga in Nordrhein-Westfalen gegründet, die sechs Mannschaften umfasst, deren Mitglieder allesamt übergewichtig sind. Der Name der Liga: 1. Übergewichtigen Fußball-Liga NRW, kurz 1. UEFL.

1. Übergewichtigen Fußball-Liga NRW: Zwei Jahre bis zur Umsetzung

Losgetreten haben die Liga die Heavy Kickers aus Selm. Wer nun aufhorcht und meint, den Namen schon mal gehört zu haben, der hat vielleicht im Oktober 2020 „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ im WDR verfolgt. Dort wurden die Kicker aus Selm bereits einmal portraitiert und ihre Idee des Fußballs vorgestellt.

Zwei Jahre hat es gedauert, bis die Idee mit fünf weiteren Klubs aus NRW schließlich umgesetzt werden konnte. Neben den Heavy Kickers, die sich unter dem Dach des Vereins PSV Bork befinden, sind die weiteren Teams die Borussia Fans aus Dortmund, die Mannschaft Schwere Schwerter aus Schwerte, die Pfundskerle aus Menden, die Big Boys aus Oberhausen und die Teutonia Vikings aus Waltrop.

1. Übergewichtigen Fußball-Liga NRW: Dachvereine bieten Heimat

Jede der Mannschaften ist, ähnlich wie die Heavy Kickers auch, unter einem Dachverein gegründet worden. So sind die Big Boys beispielsweise beim SC Buschhausen 1912 beheimatet, das Team aus Schwerte gehört zum VfL Schwerte 1919/21.

Federführend für die Gründung der Liga war Mike Kraus, der im Gespräch mit „24Rhein“ erklärt: „Schon damals hatten wir den Wunsch, andere zu motivieren, ähnliche Teams zu gründen, um später eine kleine Liga aufzubauen. Ende letzten Jahres sprach ich dann die anderen Teamverantwortlichen an, um die Planung der Liga für übergewichtige Fußballer voranzutreiben.“

1. Übergewichtigen Fußball-Liga NRW: Vorbild in England

Neu ist die Idee im Fußball aber keineswegs, denn vor allem in England gibt es bereits seit Jahren ähnliche Strukturen. Daher war es ein leichtes, sich Erfahrungen und Informationen von der Insel zu besorgen. Die Liga ist im April 2023 schließlich offiziell in ihre erste Saison gestartet.

„Da wir alle Mannschaften sind, die einem ortsansässigen Fußballverein angeschlossen sind, wollen wir die Möglichkeiten und Tools des DFB oder der Verbände mitnutzen“, so Kraus. Das bedeutet, dass die Spieler alle einen Spielerpass haben, die Spiele an den Verband gemeldet werden und damit auch ein externer Schiedsrichter vom Verband gestellt wird.

Ob es dabei auch Anpassungen der Regeln wie in England gibt, bleibt abzuwarten. Dort gibt es für Gewichtsverlust an den Spieltagen im Vergleich zur Vorwoche Extratore. Wer zu viel zugelegt hat in den sieben Tagen, der wird mit Eigentoren bestraft. Wer dreimal hintereinander Gewicht einbüßt, der bekommt einen Hattrick gutgeschrieben. Was das im Endeffekt bedeutet, lässt sich nicht ganz aufklären.

1. Übergewichtigen Fußball-Liga NRW: Body-Maß-Index ist maßgebend

Auch auf der Insel sind es jeweils sechs Teams, die sich in einer Liga zusammenfinden. Dort gibt es ähnliche Teamnamen, die darauf schließen lassen, dass man sich auch selbst nicht zu ernst nimmt. So spielen in den dutzenden Ligen für Übergewichtige in England Teams wie Full of Ham, Dynamo Kebab oder die Nonatletico Bilbao Blacks.

Auch in Deutschland sind die Regeln klar. Nur wer wirklich übergewichtig ist, darf auch in der Liga mitspielen. Daher führt Kraus aus: „Da alle Mannschaften ähnliche Bedingungen haben sollen, setzen wir voraus, dass alle beteiligten Spieler auch ins Profil passen.“ So muss der Body-Maß-Index (BMI) bei den Heavy Kickers mindestens 31 betragen.

1. Übergewichtigen Fußball-Liga NRW: Spaß steht im Vordergrund

Doch auch hier ist der Ansporn, wie auf der britischen Insel, das Abnehmen. Bedeutet, wer viel abnimmt, wird nicht per se aus dem Team ausgeschlossen. Daher gibt es die zusätzliche Regel, dass bis zu zwei Spieler aus den Teams nicht den vorgeschriebenen Index haben müssen. Dass es nur zwei Spieler sind, somit soll verhindert werden, dass die Mannschaften irgendwann zu stark von den Voraussetzungen abweichen.

Noch ist die 1. Übergewichtigen Fußball-Liga formell keine offizielle Liga. Das soll aber folgen. Und außerdem steht der Spaß bei allen Beteiligten im Vordergrund, wie betont wird. „Es gibt durch die Liga einen Wettbewerbsgedanken, klar, jeder möchte der erste Meister werden, jedoch läuft das bei uns ohne Druck, Stress und dem üblichen Kreisliga-Ärger ab. Da sind wir stolz drauf“, erklärt Kraus.