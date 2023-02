Wer es am Morgen eilig hat, sollte sich am besten schon am Abend eine Alternative raussuchen. Denn am Mittwoch (8.2.) ist zwischen 9 und 15 Uhr auf der A59 zwischen den Anschlussstellen Langenfeld-Richrath und Monheim in beide Fahrtrichtungen nur lediglich eine von zwei Fahrspuren frei. Der Grund: Die Autobahn GmbH Rheinland erkundet dort den Baugrund.

