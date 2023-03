NRW

A57 in Richtung Niederlande mehrere Tage gesperrt – Osterurlaubsstau droht

30. März 2023

Eine Hiobsbotschaft für alle, die pünktlich zum Beginn der Osterferien in NRW in die Niederlande fahren wollen: Die A57 bei Krefeld wird am ersten April-Wochenende in Richtung Norden gesperrt.