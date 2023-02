A542 bei Düsseldorf: Vollsperrung zwischen Langenfeld-Reusrath und Dreieck Monheim-Süd

Schon wieder müssen Autofahrer im Stauland NRW Geduld mitbringen: Von Freitagabend (10.2.), 19 Uhr, bis Montagfrüh (13.2.), 5 Uhr, ist die A542 zwischen der Anschlussstelle Langenfeld-Reusrath und dem Autobahndreieck Monheim-Süd in Fahrtrichtung Düsseldorf vollgesperrt. Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Reusrath abgeleitet, die Auffahrt Reusrath in Richtung Düsseldorf ist ebenfalls gesperrt. Umleitungen zum Autobahndreieck Monheim-Süd sind mit rotem Punkt ausgeschildert. Die DB Netz AG führt dort Arbeiten an Ihrem Schienennetz aus.

Arbeiten in die Gegenrichtung finden zwischen dem 24.2. und 27.2. statt.

dpa