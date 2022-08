9-Euro-Ticket ohne Zukunft? Pro Bahn NRW sieht die Schuld nicht bei den Kunden

Das 9-Euro-Ticket läuft am Donnerstag aus. Laut dem Fahrgastverband Pro Bahn NRW sind durch das Ticket aber nur wenige Leute begeistern worden, in Zukunft dauerhaft den Bus oder die Bahn zu nutzen. Die starke Nachfrage habe vor allem im Freizeitverkehr bestanden, sagte der Sprecher von Pro Bahn NRW, Lothar Ebbers, der dpa. Für eine Verkehrswende sei allerdings der Alltagsverkehr entscheidend.

Der Schienenpersonennahverkehr – also S-Bahnen und Regionalzüge – sei im Berufsverkehr für Viele weiterhin keine Alternative, da er unter starken Qualitätsmängeln wie etwa Verspätungen, Baustellen und Zugausfällen leide. „Er ist für den Fahrgast teilweise kaum mehr kalkulierbar“, kritisiert Ebbers. Auf der anderen Seite seien allerdings die hohen Spritpreise für viele Autofahrer ein Anlass gewesen, auch mal das Fahren mit Bus und Bahn auszuprobieren.

Pro Bahn NRW geht davon aus, dass die Nachfrage im Nahverkehr nach dem Ende der 9-Euro-Tickets deutlich nachlassen wird. „Zwar gibt es dann wie in den Vorjahren die NRW-Abo-Aktion an Wochenenden und in den Herbstferien, die aber deutlich geringer merkbar ist“, meint Ebbers. Im Aktionszeitraum habe es in einigen Fällen auch chaotische Situationen auf Bahnsteigen gegeben, insbesondere wenn Züge ausfielen oder Kapazitäten etwa durch Baustellen eingeschränkt gewesen seien.

Viele Menschen nutzten das 9-Euro-Ticket

Nach Ansicht der Verkehrsunternehmen zeigten die in den vergangenen drei Monaten millionenfach genutzten Tickets in NRW, wie gut die Aktion angekommen sei. „Wir haben es geschafft, den ÖPNV und seine grundsätzliche Attraktivität – sowohl aus sozial- als auch aus umweltpolitischer Sicht – wieder stärker ins Bewusstsein weiter Teile der Bevölkerung zu bringen“, sagte vor wenigen Tagen der Geschäftsführer des Nahverkehrs Westfalen-Lippe, Joachim Künzel, der auch Programmleiter der Brancheninitiative Fokus Bahn NRW ist.

Das Ticket habe viele Menschen dazu gebracht, den öffentlichen Verkehr zu nutzen, die dies sonst nicht getan hätten, wie erste Ergebnisse der Marktforschung zeigten. Darauf gelte es aufzubauen. Um die Klimaziele zu erreichen und die dafür notwendige Mobilitätswende in Gang zu halten, sei schnell weitere Finanzhilfe durch die Politik nötig. Durch Mehrbelastungen bei Energie- und Personalkosten seien sogar relevante Teile des heutigen Bestandes gefährdet geschweige denn die Ziele bei Ausbau und Qualitätsverbesserung erreichbar.

>> 9-Euro-Ticket NRW: Nachfolger gefunden! So geht’s ab September weiter <<

Die Brancheninitiative wies auf große Anstrengung hin, das erhöhte Fahrgastaufkommen zu meistern: „Wir haben alles gegeben, sind aber im System Bahn in Nordrhein-Westfalen deutlich an Belastungsgrenzen gestoßen“, sagte der Geschäftsführer von National Express, Marcel Winter, laut Mitteilung. Dass die 9-Euro-Ticket-Aktion trotz aller Widrigkeiten ein Erfolg gewesen sei, sei nicht nur der Toleranz der Fahrgäste, sondern auch dem bemerkenswerten Engagement der rund 7000 Mitarbeitenden im Schienenpersonennahverkehr von NRW zu verdanken.

Personalprobleme besonders deutlich

Viele Krankheitsausfälle etwa bei Lokführerinnen und Lokführern oder in den Leitstellen sowie urlaubsbedingte Abwesenheiten hätten die Personalengpässe bei einigen der Unternehmen in den vergangenen Wochen verschärft. Hinzu kämen zahlreiche Baustellen, verursacht unter anderem durch lang geplante und notwendige Baumaßnahmen im Schienennetz, die zusätzlich für Verzögerungen im Zugverkehr sorgten.

Nach Ansicht des Fahrgastverbandes waren die Eisenbahnunternehmen auf den zusätzlichen Ansturm keineswegs vorbereitet. Sie konnten dies laut Ebbers auch aufgrund fehlender Ressourcen bei Fahrzeugen und Personal in der Kürze der Zeit nicht schaffen. Lange mitgeschleppte Probleme wie zu wenig Personal seien jetzt in vollem Umfang sichtbar geworden, sagte er. Die kommunalen Betriebe mit Bussen, Straßen- und Stadtbahnen hätten die große Nachfrage recht gut bewältigt, auch wenn bei ihnen das Personal knapp und der Krankenstand hoch gewesen sei.

>> Ohne 9-Euro-Ticket durch NRW reisen: Günstiger Urlaub in Deutschland <<

Die Nahverkehrsunternehmen haben bereits vor einigen Wochen mit Blick auf steigende Energiekosten, Inflation und die Verkehrswende Alarm geschlagen. Für das kommende Jahr rechnen die vier Verkehrsverbünde in NRW jetzt schon mit einem Defizit von insgesamt gut einer halben Milliarde Euro. Sie appellieren an Bund und Land, mehr Geld für den Erhalt sowie den Ausbau des Verkehrsangebots zu investieren.

dpa