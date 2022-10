49-Euro-Ticket in NRW: Das ist der Nachfolger des 9-Euro-Tickets

Der Nachfolger für das 9-Euro-Ticket ist gefunden: Das 49-Euro-Ticket soll kommen. Doch es gibt noch viele offene Fragen. Wir beantworten euch die wichtigsten Fragen zum 49-Euro-Ticket in NRW.

Was ist das 49-Euro-Ticket in NRW?

Das 9-Euro-Ticket war mit 52 Millionen verkauften Tickets ein absoluter Erfolg. Doch nicht nur, dass das Ticket unschlagbar günstig war, es war das ultimative Ticket gegen den Tarifdschungel. Ein Ticket, mit dem bundesweit von Sylt bis München, von Düsseldorf bis Dresden im Nah- und Regionalverkehr gefahren werden durfte. Seit Ende August wird daher über ein Nachfolger diskutiert. Dieser soll nun mit dem 49-Euro-Ticket gefunden sein.

Auf der Verkehrsministerkonferenz am 12. Oktober wurde ein Eckpunktepapier vorgelegt, dass die Durchführung für ein solches Ticket beinhaltet. So soll das Ticket im Jahresabo für 49 Euro pro Monat erhältlich sein. In Anlehnung an ein österreichisches Vorbild soll das Ticket „Klimaticket Deutschland“ heißen.

Ziel ist, dass das Ticket zum 1. Januar eingeführt werden kann. Ein finales Startdatum gibt es aber noch nicht.

Wie wird das 49-Euro-Ticket in NRW finanziert?

Das ist die große Frage. Denn bislang hieß es vor der Konferenz vom 12. Oktober, dass der ÖPNV zunächst mit 1,5 Milliarden Euro gestärkt werden muss. Auch müssen Energiekosten in Höhe von 1,65 Milliarden Euro abgefangen werden, durch Pandemieverluste kommen weitere 750 Millionen Euro dazu, die vom Bund finanziert werden sollen. Daher ist dies eine der wichtigsten Fragen, die noch zu klären ist.

Insgesamt werden für den Erhalt und den Ausbau weitere Mittel gefordert. Verkehrsminister Wissing erklärte auf der Konferenz, dass man noch weitere Dinge zu klären habe (13. Oktober).

49-Euro-Ticket in NRW: Ab wann ist es gültig?

Bis es soweit ist, wird man sich noch ein wenig gedulden müssen. Denn wie die Verkehrsunternehmen erklärten, bräuchte man für die Umsetzung etwa drei Monate. Das wäre Stand heute (12. Oktober) frühestens Mitte Januar 2023. Bis ein Großteil der Fragen aber überhaupt geklärt ist, wird es ebenfalls noch etwas dauern, weshalb man wohl eher von Frühling 2023 ausgehen kann.

Wie lange soll das 49-Euro-Ticket in NRW gelten?

Idealerweise soll das 49-Euro-Ticket im Jahresabo erhältlich sein. Man kauft es daher für 12 Monate und bezahlt monatlich die Rate von 49 Euro. Im Jahr kommt man so auf 588 Euro, die man für die Nutzung des Nah- und Regionalverkehrs bezahlen muss.

Wo kann ich das 49-Euro-Ticket in NRW kaufen?

Das Ticket soll sowohl digital als auch analog angeboten werden. Nur übertragbar soll es nicht sein. Heißt im Umkehrschluss, dass es personalisiert angeboten wird. Das bedeutet, dass ihr das Ticket keiner Freundin oder Kumpel leihen dürft. Zu kaufen wäre es damit aber an allen Stellen, wo ihr Fahrkarten kaufen könnt. Ob nun am Automaten oder in einer Verkaufsstelle, das bleibt euch überlassen.

Geltungsbereich: Wo gilt das 49-Euro-Ticket in NRW?

Das 49-Euro-Ticket gilt nur für den Nah- und den Regionalverkehr, nicht aber für den Fernverkehr der Deutschen Bahn oder andere Unternehmen wie Flixtrain. Es soll ähnlich wie das 9-Euro-Ticket funktionieren. Möglich daher, dass man Zusatztickets kaufen kann, um auch den IC oder ICE benutzen zu dürfen. Die Benutzung alleine mit dem 49-Euro-Ticket aber ist nicht möglich. Daher solltet ihr vorsichtig sein, bevor es zu empfindlichen Strafen kommt.

Ausflugsziele: Wohin kann ich mit dem 49-Euro-Ticket in NRW fahren?

Wie auch mit dem 9-Euro-Ticket stehen euch auch mit dem 49-Euro-Ticket sämtliche Ziele, die ihr mit dem Nah- und Regionalverkehr erreichen könnt, offen. Wir haben euch eine Liste zusammengestellt mit den schönsten Reisezielen in Nordrhein-Westfalen sowie auch in ganz Deutschland. Ihr müsst lediglich entsprechend viel Zeit einplanen, wenn ihr beispielsweise in die Alpen oder an die Ostsee fahren möchtet.

Kann ich mein Fahrrad mit dem 49-Euro-Ticket in NRW mitnehmen?

Für die Fahrradmitnahme müsst ihr wahrscheinlich ein Zusatzticket ziehen bzw. wird es einen Aufpreis für die Mitnahme geben. Aber es gab auch bereits Schlupflöcher beim 9-Euro-Ticket. So konnte man mit einem Trick bereits sein Fahrrad auch beim 9-Euro-Ticket mitnehmen. Möglich daher, dass es auch beim 49-Euro-Ticket wieder funktionieren wird.

Fernverkehr: Gilt das 49-Euro-Ticket auch im ICE?

Nein, das 49-Euro-Ticket ist ausschließlich für den Nah- und Regionalverkehr gedacht. Das bedeutet, dass ihr damit Busse und Regionalbahnen nutzen dürft, nicht aber den Fernverkehr, der IC und ICE beinhaltet. Hierfür müssen nach wie vor Sondertickets gelöst werden, sonst kommen empfindliche Strafen auf euch zu. Daher solltet ihr schon genau darauf achten, welche Verbindungen ihr nutzen wollt und aufpassen, nicht in den falschen Zug zu steigen.

49-Euro-Ticket in NRW: Was machen die anderen Bundesländer?

Es gibt noch andere Gedankenspiele, wie beispielsweise ein 29-Euro-Ticket, welches in den jeweiligen Bundesländern genutzt werden soll, das 49-Euro-Ticket wiederum soll bundesweit gelten. Habt ihr euch also ein 49-Euro-Ticket gegönnt, müsst ihr eigentlich nicht mehr auf Tarif- oder Bundeslandgrenzen achten, sondern könnt ganz entspannt durch die Republik tingeln. Das aber ist noch Zukunftsmusik. Bislang ist der Plan, das 49-Euro-Ticket bundesweit einzuführen, womit es für alle Bundesländer die gleiche Berechtigung erhält.