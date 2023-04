Langes Wochenende: So wird das Wetter in NRW am 1. Mai

Regenschauer, dann wieder Sonne und ganz plötzlich Schnee: Das Aprilwetter in NRW macht seinem Namen in diesem Jahr alle Ehre. Temperaturen im einstelligen Bereich lassen Frühlingsgefühle nicht wirklich aufkommen. Wie wird das Wetter am langen Mai-Wochenende?

„Temperaturtechnisch wird es etwas besser“, kündigt Dominik Jung schon mal an. Der Diplom-Meteorologe von wetter.net weiter: „Wir können mit 16 bis 17 Grad in NRW rechnen. Allerdings ist keine Stabilität in Sicht.“

Heißt im Klartext: Es bleibt auch am langen Wochenende (28. April bis 1. Mai) sehr durchwachsen. Jung: „Wir rechnen mit Schauern und Gewittern. Längere Trockenperioden wird es wohl nicht geben.“

