Wanda live in Köln: Fulminantes Tourfinale trotz Bandscheibenvorfalls

„Weiter, weiter, immer weiter brauche ich mehr und mehr und…“ Nach diesem Motto performten Wanda am Montagabend (20. März) im Palladium in Köln-Mülheim bei ihrem großen Tour-Finale. Die Band aus der österreichischen Hauptstadt Wien stand seit November in 18 deutschen Städten sowie in Bern (Schweiz) auf der Bühne, um alte und neue Songs zu feiern. Dabei zeigte sie sich gewohnt ausschweifend und ekstatisch – und das obwohl schwere Zeiten hinter ihr liegen.

Erst im September 2022 verstarb Keyboarder und Gründungsmitglied Christian Hummer nach langer, schwerer Krankheit. „Es gibt keine Worte, die diesem Verlust gerecht werden können. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei seiner Familie. Christians Musik, seine Liebe und sein Humor bleiben für immer in unseren Herzen“, schrieb die Band am 26. September auf Instagram.

Wanda in Köln: Tourfinale im Palladium trotz Bandscheibenvorfalls

Nach der Trauerphase gingen Wanda am 25. November dann auf Tour: Stuttgart, Würzburg, Hamburg und viele weitere Termine standen auf dem Plan. Doch am 12. März dann die nächste Hiobsbotschaft. Ein Tag vor dem geplanten Konzert in Ravensburg (Baden-Württemberg) teilte Frontmann Michael Marco Wanda die Absage mit – Bandscheibenvorfall!

Die finalen Shows der Tour standen auf der Kippe. Doch nur wenige Tage später biss Wanda – aus Liebe zur Bühne und zum Publikum – die Zähne zusammen. „Ich kann das morgen versuchen zu machen, weil ich es liebe und aus freiem Willen möchte und professionell betreut werde.“

Von körperlichen Gebrechen war in Köln nichts zu sehen. Der Sänger zeigte sich beim Tourfinale von seiner lebendigsten Seite, tanzte, sprang und grölte stets mit Wein und Zigaretten in der Hand. Wandas Enthusiasmus färbte von Sekunde eins auf die Fans im Saal ab. Den ekstatischen Montagabend im Palladium kommentierte der verletzte Wiener so: „Ich brauche keinen Applaus für das, was ich sage. Ich bin reich und anerkannt, aber gebt euch selbst einen!“