Travis Scott: Zerbricht seine Mega-Karriere an der Festival-Tragödie?

Am Wochenende sind acht Menschen beim „Astroworld Festival“ von Travis Scott gestorben, während der US-Rapper auf der Bühne stand. Seitdem ist die Kritik am 30-Jährigen groß, viele Fans wenden sich von ihm ab. Zerbricht seine Karriere daran?

Die Zahlen, die bis vor diesem Wochenende mit dem Namen Travis Scott verbunden wurden, hatten es in sich. Mehrere seiner Songs haben auf Spotify die Milliarde-Klicks-Marke längst geknackt, überhaupt zählt er beim Streamingdienst zu den 30 erfolgreichsten Künstlern überhaupt. Dass sich Travis Scott in den vergangenen Jahren in die Riege der größten Rapper der Welt vorgearbeitet hat, daran gibt es keine Zweifel.

Doch aktuell ist all das Makulatur. Seit dem vergangenen Wochenende wird eine andere Zahl mit Travis Scott assoziiert: die Acht. Ebensoviele Menschen sind am vergangenen Freitag bei einem Auftritt des Rappers im Rahmen seines „Astroworld Festival“ gestorben.

Als der bisher schlimmste Moment in der Karriere des Travis Scott seinen Lauf nimmt, steht ein anderer Mega-Rapper mit ihm auf der Bühne: Drake. Plötzlich bricht unter den rund 50.000 Zuschauern eine Massenpanik aus. Viele Augenzeugen werfen den beiden Rap-Größen vor, zu lange nicht reagiert zu haben. Auf Social Media machen Videos die Runde, die zeigen, wie Fans auf die Bühne kommen und regelrecht flehen, den Auftritt zu beenden. Zudem existiert ein Video, das die Reanimierung eines Fans zeigt – während das muntere Treiben auf der Bühne weitergeht.

Die Wut der Menschen – und insbesondere der Travis-Scott-Fans – ist groß. Als sich der Rapper auf Instagram einen Tag später zu der Situation äußert, haben sich viele Fans schon von ihm abgewandt.

In Tweets, die mehrere Hundert Male retweetet wurden, erklären User etwa, dass sie jeden Respekt für Travis Scott verloren hätten und auch nur jeden, der ihn weiterhin unterstützt. „Nachdem ich gesehen habe, wie er Hilferufe ignoriert hat, bin ich kein Fan mehr“, schreibt eine andere Nutzerin auf Twitter.

I was such a big fan of Travis Scott everyone who knows me knows his music was my shit.. after seeing him blatantly ignore everyone’s calls of help I am no longer a fan. I’ve been disgusted following everything that has been happening.

