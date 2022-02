Tomorrowland 2022: Tickets für Extra-Wochenende sofort weg – doch es gibt noch eine letzte Chance

Die Freude der Fans weltweit war groß, als die Macher des Tomorrowland verkündeten, dass es 2022 ein drittes Festival-Wochenende geben wird. Doch der Kauf eines Tickets wird damit nicht leichter. Im Gegenteil: Am Samstag waren die rund 100.000 im Pre-Sale verfügbaren Tickets binnen 40 Minuten ausverkauft.

Das Tomorrowland in Boom (Belgien) gehört zu den größten und bekanntesten Festivals der Welt. Vor der Corona-Pandemie feierten 400.000 Besucher an zwei Wochenenden mit den angesagtesten DJs der Welt. 2022 wird Tomorrowland noch gigantischer: mit bis zu 600.000 Besuchern. Denn: In diesem Jahr wird – nach der Absage im Vorjahr – an drei Wochenenden gefeiert. Bereits Anfang Februar verkündeten die Veranstalter, dass das Extra-Wochenende vom 15. bis 17. Juli stattfinden wird:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Tomorrowland (@tomorrowland)

Nach einer Pre-Registration-Phase gingen die neuen Tickets am vergangenen Samstag (19. Februar) gemeinsam mit einer begrenzten Anzahl für die anderen Wochenende in den Vorverkauf – und waren innerhalb von 40 Minuten ausverkauft.

Wer Interesse an einem Ticket für Tomorrowland 2022 hat, am Samstag aber leer ausgegangen ist, für den besteht jetzt aber noch eine womöglich letzte Chance: Am kommenden Samstag (26. Februar) beginnt um 17 Uhr der weltweite Verkauf der Tickets für das Wochenende vom 15. bis 17. Juli. Nach eurer Registrierung könnt ihr die Tickets hier kaufen. Die Preise starten bei 111 Euro für einen Tagespass und mindestens 261,50 Euro für ein ganzes Wochenende. Außerdem noch verfügbar sind die sogenannten „Global Journey Travel Packages“, die unter anderem auch Übernachtungen in einem Hotel beinhalten.

Tomorrowland 2022 an drei Wochenenden

Tomorrowland 2022 ist die 16. Ausgabe des Festivals und steht unter dem Motto „The Reflection of Love“. An den drei Wochenenden im Juli (15. bis 17., 22. bis 24. und 29. bis 31.) werden insgesamt 700 Künstler auf 14 Bühnen erwartet – unter anderem internationale Top-Acts wie Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix und Lost Frequencies. Wie das Line-up aussieht, erfahrt ihr hier.

