Sophia Urista: Wer ist die Frau hinter dem Pinkel-Skandal?

In den USA ist Sophia Urista schon länger bekannt. Seit ihrem Pinkel-Skandal beim „Rockville“-Festival ist die Sängerin auch weltweit in aller Munde. Aber wer ist Sophia Urista überhaupt?

Lockige Haare, eine beeindruckende Figur und – wie wir spätestens seit der Pipi-Aktion wissen – ein Hang zur Exzentrik und zu ausgefallenen Aktionen. So kann man Sophia Urista zweifelsohne erst einmal beschreiben.

>> Mit Video: Golden Shower auf der Bühne – Sophia Urista pinkelt Fan ins Gesicht <<

Sophia Urista: Wie alt ist sie und woher kommt sie?

Doch wir wollen ein bisschen über diese Attribute hinausschauen. Sophia Urista, was übrigens tatsächlich der bürgerliche Name der Sängerin ist, wurde am 1. November 1985 in Detroit im US-Bundesstaat Michigan geboren. Die heute 36-Jährige hatte ihre ersten großen Auftritte, als sie 2016 an der US-Version der Musik-Castingshow „The Voice“ teilnahm.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sophia Urista (@sophiaurista)

Damals wurde sie passenderweise von Miley Cyrus ausgewählt, einer Künstlerin, die auch gerne mal mit Skandalen schockt. Es ging für Urista sogar bis in Folge 15 – in der ersten Live-Show schied die Sängerin dann aber aus.

Sophia Urista: Wer ist ihre Band „Brass Against“?

Im Anschluss schloss sich Urista der Band „Brass Against“ an. Bei dem Namen des Kollektivs handelt es sich um eine Anspielung auf die Band „Rise Against“. „Brass Against“ covert zumeist Rocksongs mit einem Big-Band-Vibe und vielen verschiedenen Instrumenten. „Brass“ bedeutet auf Deutsch übersetzt Blechinstrumente. Darüber hinaus produziert „Brass Against“ auch eigene Songs.

Sophia Urista kommt 2022 nach Deutschland

Wem das gefällt und wer Urista vielleicht auch mal aus nächster Nähe erleben will, der erhält 2022 die Chance. Denn dann geht „Brass Against“ mit der Band „Tool“ in Deutschland auf Tour. Ein Konzert findet in der Lanxess-Arena in Köln statt.

Sophia Urista: Ihre Freundin ist Fitness-Influencerin

Urista ist lesbisch und mit der Fitness-Influencerin Jess King liiert. Was die Social-Media-Reichweite betrifft, ist King ihrer Partnerin aber noch um einiges voraus. Ihr folgen über 380.000 User auf Instagram, Urista knackte nach dem Pinkel-Video kürzlich die 100.000-Follower-Marke. King gewährt auf Social Media unter anderem solche Einblicke:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jessica King (@jesskingnyc)

Die beiden sind seit rund fünf Jahren ein Paar, 2020 machte Urista King einen Antrag. Übrigens: King ist für „Peloton“ als Trainerin tätig und war einst Profi-Tänzerin.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sophia Urista (@sophiaurista)

Entschuldigung nach Pinkel-Skandal: Das sagt Sophia Urista

Apropos Social-Media-Tätigkeiten: Inzwischen hat sich Urista für ihre Aktion beim „Rockville“-Festival entschuldigt. „In dieser Nacht habe ich die Grenzen überschritten“, schreibt sie. „Ich bin keine Schockkünstlerin. Ich will die Musik immer an die erste Stelle setzen.“ Wie es zu der Aktion überhaupt gekommen ist, seht ihr hier!