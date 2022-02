„Scheiß Wessis“: Die Toten Hosen bringen im 40. Bandjahr eine neue Single

2022 feiern die Toten Hosen ihr 40-jähriges Bestehen. Grund genug, neue Musik zu veröffentlichen: Am 25. März erscheint die neue Single „Scheiß Wessis“. Das teilte das Plattenlabel JKP am Mittwoch in Düsseldorf mit.

Die Toten Hosen planen im Sommer eine Jubiläums-Tournee durch 17 Städte. Diese soll am 10. Juni starten und steht unter dem Motto „Alles aus Liebe – 40 Jahre Die Toten Hosen“. Eine halbe Million Fans können die Konzerte live sehen. Das bislang letzte und 16. Studio-Album der Toten Hosen („Laune der Natur“) war vor fünf Jahren erschienen.

