Rock am Ring und Rock im Park 2023: Line-up-Welle bestätigt Acts – Start, Tickets & Preise

Für alle, die noch im Zauber des Festival-Sommers 2022 schweben, haben wir gute Nachrichten: denn Rock am Ring und Rock im Park haben bereits eine erste große Line-up-Welle bekanntgegeben. Solange sich der Festival-Wahnsinn in die Winterpause begibt, versorgen wir euch stückchenweise mit den neuesten Infos rund um Line-up, Ticket-Infos und Preisen. Welche Bands sind dabei, gibt es noch Tickets?

Wann findet Rock am Ring und Rock im Park 2023 statt?

Die Termine für die beiden Zwillingsfestivals in Nürburg und Nürnberg wurden bereits im August 2022 bekanntgegeben. Die Termine im Überblick:

● Rock am Ring: 02. bis 04. Juni 2023

● Rock im Park: 02. bis 04. Juni 2023

Line-Up von Rock am Ring und Rock im Park 2023: Welche Bands sind dabei?

Das Line-up zählt bereits über 50 bestätigte Acts. Mit dabei sind die deutschen Rock-Urgesteine „Die Toten Hosen“! Sie werden im nächsten Jahr als einer der drei großer Headliner zur Feier ihres 40. Bandjubiläums auf der Bühnen stehen, und das gleich auf beiden Festivals.

Doch neben den Punk-Urgesteinen haben noch jede Menge weitere Künstlerinnen und Künstler verschiedener Genres im Line-up einen Platz gefunden: mit dabei sind unter Anderem Hollywood Undead, Turnstile K.I.Z., Machine Gun Kelly und viele Hochkaräter mehr.

Auch im Deutsch-Rap hat das Line-up einiges zu bietet und zählt mit Juju, Badmómzjay und Finch drei der talentiertesten Künstler des Genres.

Rock am Ring und Rock im Park 2023: Welche Bands sind noch dabei?

Diese Acts und internationalen Superstars sind außerdem im Line-up dabei (alphabetisch geordnet)

Apache 207

Arch Enemy

Architects

AViVA

Badmómzjay

Boy Bleach

BoySetsFire

Bury Tomorrow

Carpenter Brut

Charlotte Sands

Dead Sara

Die Toten Hosen

Employed To Serve

Evanescence

Fever 333

Finch

Giant Rooks

Hollywood Undead

Hot Water Music

Jinjer

Juju

K.I.Z

Lauren Sanderson

Machine Gun Kelly

Maggie Lindemann

Mantar

Mehnersmoos

Meshuggah

Motionless In White

NOFX

Nothing But Thieves

nothing,nowhere.

Nova Twins

Pantera

Papa Roach

Provinz

Silverstein

Tenacious D

The Chats

The Distillers

The Menzingers

The Raven Age

Three Days Grace

Touché Amoré

Turnstile

VV

Yungblud

Rock am Ring und Rock im Park 2023: Wo gibt es Tickets?

Die Early Bird Tickets waren bereits im VVK am Mittwoch, 24. August in weniger als 24 Stunden ausverkauft. Tickets für Rock am Ring und Rock im Park gibt es hier.

RaR und RiR 2023: Wie teuer sind die Tickets für Rock am Ring und Rock im Park?

Die Tickets sind minimal teurer als noch die Preise für RaR und RiR 2022. Während das „Weekend Festival Ticket“ für Rock am Ring dieses Jahr noch 209 Euro gekostet hat, belaufen sich die Preise für 2023 auf 229 Euro.

Das günstigste Ticket für das Wochenende besteht aus dem Festival-Ticket für 199 Euro. Für Camper bietet sich eine Kombi aus dem Festival-Pass und dem General Camping-Pass und kostet jeweils 268 Euro pro Person. Für „Rock im Park“ ist ein Camping-Ticket übrigens Pflicht.

Es werden besondere Specials wie „Green Camping“ und VIP-Tickets, Experience Camping, Wohnmobiltickets oder neuerdings auch „Seaside Camping““ geboten. Über weitere Bekanntmachungen halten wir euch selbstverständlich auf dem Laufenden.