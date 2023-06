Rock am Ring 2023 heute mit Machine Gun Kelly: Das sollten Festivalbesucher wissen

Rock am Ring und Rock im Park sorgen für den wohl größten Festival-Wahnsinn Deutschlands. Im Juni startet das allseits beliebte Event rund um den Nürburgring und in Nürburg. Line-up, Ticket-Infos und Preise – welche Bands sind dabei, gibt es noch Tickets? Alle Infos bekommt ihr hier.

Wann findet Rock am Ring und Rock im Park 2023 statt?

Die Termine für die beiden Zwillingsfestivals in Nürburg und Nürnberg wurden bereits im August 2022 bekanntgegeben. Die Termine im Überblick:

Rock am Ring: 2. bis 4. Juni 2023

Rock im Park: 2. bis 4. Juni 2023

Wo findet Rock am Ring und Rock im Park 2023 statt?

Rock am Ring findet wie jedes Jahr am Nürburgring in Nürburg statt – Rock im Park auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg.

Adresse „Rock am Ring“: Nürburgring, 53520 Nürburg

Adresse „Rock im Park“: Zeppelinfeld, 90471 Nürnberg

Line-up von Rock am Ring und Rock im Park 2023: Die Hauptbühnen-Headliner

Das Line-up zählt über 50 Acts. Mit dabei sind die deutschen Rock-Urgesteine „Die Toten Hosen“! Sie werden 2023 als einer der drei großer Headliner zur Feier ihres 40. Bandjubiläums auf der Bühnen stehen, und das gleich auf beiden Festivals. Nach den Toten Hosen spielen außerdem Kings Of Leon und die Foo Fighters die Rolle der Hauptbühnen-Headliner.

Doch neben den Punk-Urgesteinen haben noch jede Menge weitere Künstlerinnen und Künstler verschiedener Genres im Line-up einen Platz gefunden: mit dabei sind unter Anderem Bring Me The Horizon, Hollywood Undead, Turnstile K.I.Z., Machine Gun Kelly und viele international bekannte Bands mehr.

Auch im Deutsch-Rap hat das Line-up einiges zu bietet und zählt mit Juju, Badmómzjay und Finch drei der talentiertesten Künstler des Genres.

Rock am Ring 2023 am Freitag: Olaf der Flipper als Überraschungsgast

Was für eine Überraschung! Olaf der Flipper gibt sich tatsächlich die Ehre, eine 15-minütige Showeinlage auf der Hauptbühne hinzulegen. Dabei wurde es im Line-up von Rock am Ring 2023 nicht angekündigt – doch um Punkt 17Uhr stand er auf der großen Utopia-Bühne. Natürlich stimmt Olaf seinen Mega-Hit „Wir sagen Danke schön – 40 Jahre die Flippers“ an – und die Menge kennt kein halten mehr, denn eine Petition hatte sich diesen Auftritt schon im Vorjahr gewünscht.

Line-up Rock am Ring und Rock im Park 2023: Diese Bands sind dabei

Diese Acts und internationalen Superstars sind außerdem im Line-up dabei (alphabetisch geordnet)

Freitag:

Apache 207

Badmómzjay

Bounty & Cocoa

Brutus

Employed To Serve

Fever 333

FiNCH

Flogging Molly

Friends Don’t Lie

Foo Fighters

Giant Rooks

Hot Milk

Jinjer

Juju

Limp Bizkit

Mehnersmoos

Meshuggah

Motionless in White

Pabst

Rise Against

Set It Off

Silverstein

Touché Amoré

Yonaka

Yungblud

Samstag:

Blond

Bury Tomorrow

Cleopatrick

Evanescence

Gojira

Halestorm

Hollywood Undead

Hot Water Music

Incubus

K.I.Z

Kings of Leon

Kontra K

Mantar

Nothing But Thieves

Nova Twins

Papa Roach

Provinz

Tenacious D

The Chats

The Foxies

The Menzingers

The Raven Age

VV

Sonntag:

Arch Enemy

Architects

Boy Bleach

Boysetsfire

Bring Me The Horizon

Cari Cari

Carpenter Brut

Charlotte Sands

Die Nerven

Die Toten Hosen

Five Finger Death Punch

Lauren Sanderson

Machine Gun Kelly

Maggie Lindemann

Mod Sun

NOFX

Nothing,Nowhere

Spiritbox

Steel Panther

Sum41

The Warning

Thees Uhlmann & Band

Three Days Grace

Turnstile

Rock am Ring 2023 online und im Livestream schauen

Auch wie im vergangenen Jahr überträgt RTL+ gemeinsam mit den Veranstaltern Rock am Ring im Stream – kostenlos und in voller Länge. Zum Stream gelangt ihr hier.

Rock am Ring und Rock im Park 2023: Gibt es noch Tickets?

Die Early Bird Tickets waren bereits im VVK im August in weniger als 24 Stunden ausverkauft. Tagestickets für Rock am Ring und Rock im Park für Freitag, Samstag und Sonntag gibt es hier ab circa 100 Euro.

RaR und RiR 2023: Wie teuer sind die Tickets für Rock am Ring und Rock im Park?

Die Tickets sind merkbar teurer als noch die Preise für RaR und RiP 2022. Während das „Weekend Festival Ticket“ für Rock am Ring dieses Jahr noch 209 Euro gekostet hat, belaufen sich die Preise für 2023 auf 229 Euro.

Das günstigste Ticket für das Wochenende besteht aus dem Festival-Ticket für 199 Euro. Für Camper bietet sich eine Kombi aus dem Festival-Pass und dem General Camping-Pass und kostet jeweils 268 Euro pro Person. Ein Tagesticket gibt es ab circa 100 Euro. Für „Rock im Park“ ist ein Camping-Ticket übrigens Pflicht.

Es werden besondere Specials wie „Green Camping“ und VIP-Tickets, Experience Camping, Wohnmobiltickets oder neuerdings auch „Seaside Camping“ geboten.

Anfahrt und Parken: Wie komme ich zu Rock am Ring 2023?

Fahrt ihr per Bahn an, könnt ihr „Rock am Ring“ am besten über den Hauptbahnhof Koblenz, dem Kölner HBF und dem Bonner Hauptbahnhof und den anschließenden Sonderbuslinien erreichen.

Kommt ihr mit dem Auto aus dem Kreis Mayen-Koblenz oder aus der Region Köln/Bonn über die Autobahn A61, leiten euch die Bundesstraßen B412 und B258 direkt an den Nürburgring. Haltet im Vorfeld Ausschau nach den Beschilderungen der Park- und Campingbereiche.

Außerdem wird ein Busshuttle von Köln und Koblenz aus kommend eingerichtet: Tickets dafür sind seit Montag, 15. Mai, online erhältlich. Bis zu 100 Liter Gepäck dürften die Besucher und Besucherinnen mitnehmen, so die Veranstalter.

Rock im Park 2023 in Nürnberg: Anfahrt mit Auto und Bahn

Mit der Bahn erreicht ihr den Nürnberger Hauptbahnhof und nutzt weiterführend die Linien der VGN: mit der S-Bahn fahrt Ihr bis zur Haltestelle „Dutzendteich“ oder „Doku-Zentrum“. Von hier aus landet ihr direkt auf dem Campingplatz des Festivals.

Fahrt ihr mit dem Auto zu „Rock im Park“, nutzt ihr am besten die Park & Ride-Anlagen – sofern ihr auf dem Festival nicht sowieso campen wollt.

Rock am Ring 2023: Wie viele Zuschauer kommen zum Festival am Nürburgring?

Bereits seit 36 Jahren findet das Festival am Nürburgring nahe Koblenz statt. Dabei zieht es immer mehr Festivalfans aus aller Welt zum mittlerweile größten Festival Deutschlands. Der Besucherrekord wurde 2016 aufgestellt: Insgesamt 92.500 Menschen wurden damals gezählt. Nach zwei Jahren Corona-Pause war es 2022 schließlich wieder sehr voll – 90.000 Zuschauer feierten bei Rock am Ring.

2023 rechnen die Veranstalter von Rock am Ring mit jeweils 70.000 Zuschauern am Nürburgring. Das sind etwa 20.000 Besucher weniger als im vergangenen Jahr. Ein Grund dafür könnten die gestiegenen Ticketpreise sein.