Mindestens acht Tote bei Auftritt von US-Rapper Travis Scott

Schock-Nachricht für Musik-Fans weltweit! Als zwei der größten Rapper der Welt auf der Bühne stehen, spielt sich offenbar unter den Zuschauern eine Tragödie ab. Bei Travis Scotts Auftritt im Rahmen seines „Astroworld Festival“ sind mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Wie unter anderem die „New York Post“ berichtet, hat es dabei mindestens acht Tote gegeben. Das „Astroworld Festival“ findet im US-Bundesstaat Texas statt. Wie der Chef der Feuerwehr in Houston in einer Stellungnahme erklärt, haben während des Auftritts von Travis Scott viele Personen versucht, nach vorne zu drängen. Dadurch sei Panik in der Zuschauermenge ausgebrochen.

Die Behörden haben bestätigt, dass mindestens acht Menschen in Folge der Massenpanik verstorben sind. Elf Personen seien umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert worden, weil bei ihnen ein Herzstillstand festgestellt wurde – zudem wurden 300 Personen von Einsatzkräften vor Ort behandelt.

Bezirksrichterin Lina Hidalgo hob hervor, dass viele der Opfer sehr jung gewesen seien, einige erst zehn Jahre alt. Sie sprach von einer „schrecklichen Tragödie“. Die Behörden richteten eine Anlaufstelle ein, an die sich Angehörige auf der Suche nach Vermissten wenden konnten.

Über 100.000 Tickets wurden für das Festival verkauft, das eigentlich über zwei Tage laufen sollte. Allerdings wurden alle Sets für den Samstag aufgrund der Vorkommnisse des ersten Festivaltages bereits abgesagt. Auf Social Media gibt es viele Videos zur Situation bei dem Festival.

Neben Aufnahmen wie versucht wird, Menschen zu reanimieren, gibt es auch Videos von Journalisten, die zeigen, wie Menschen offenbar das Sicherheitspersonal am Eingang überrannt haben. Ein Beispiel davon könnt ihr euch hier ansehen:

FANS STORM GATES AT ASTROWORLD!

An Isiah Factor crew had just gotten inside the gate at @astroworldfest when a mob of fans stampeded through the VIP entrance. They trampled each other, gates, security guards, and even tore down metal detectors. #astroworldfest pic.twitter.com/7ujC7voTow

— Isiah Factor Uncensored (@isiahfactor) November 6, 2021