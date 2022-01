Miley Cyrus verliert Oberteil auf der Bühne – und reagiert überragend

Bei ihrer Silvestershow hat US-Popstar Miley Cyrus mit einem verrutschtem Oberteil kämpfen müssen. Wie Fernsehaufnahmen zeigen, hielt sich die 29-Jährige beim Lied „Party in the U.S.A.“ das knappe silberweiße Top vor der Brust fest und verschwand dann hinter die Bühne:

Miley Cyrus began 2022 with a wardrobe malfunction. #MileysNewYearsEveParty pic.twitter.com/D3BF4JNA0X — Dave Quinn (@NineDaves) January 1, 2022

Nach einigen Momenten, in denen ihre Band weiter spielte, kam sie schließlich mit einem knallroten Jackett zurück und sang unbeirrt weiter. Noch mehr sogar, denn zwischen den Textzeilen scherzte: „Jetzt guckt wirklich jeder auf mich“ und „Ich habe noch nie so viel Kleidung auf der Bühne getragen“.

Am Ende passte die Aktion zur allgemeinen Botschaft von „Miley’s New Year’s Eve Party“. Es sei darum gegangen, flexibel zu sein und selbst aus den schlimmsten Umständen das Beste zu machen, sagte Cyrus in ihrer abschließenden Botschaft. „Lasst uns das ins neue Jahr mitnehmen. Wir haben alle gelernt, das Unerwartete zu erwarten.“

>> Miley Cyrus zeigt stolz ihre Nippel und legt sich dafür mit Instagram an <<

mit dpa